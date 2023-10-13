Ливанская Хезболла заявляет о готовности к войне против Израиля
Категория
Мир
Дата публикации

Ливанская Хезболла заявляет о готовности к войне против Израиля

Боевики Хезболла
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Источник:  The Times of Israel

Террористическая группировка из Ливана Хезболла заявляет о готовности к войне против Израиля на стороне палестинских террористов ХАМАС из сектора Газа. Обе группировки поддерживаются враждебным Израилем Ираном.

Что известно о намерениях Хезболла вступить в войну против Израиля

Отмечается, что о готовности к войне против Израиля заявил заместитель лидера "Хезболла" Наим Кассем.

Он подчеркнул, что этот момент наступит в подходящее время.

Мы полностью готовы, и когда придет время для действий, мы это сделаем

После этого на севере Израиля, где есть граница с Ливаном, раздались сирены.

В последние дни на севере страны было несколько ложных тревог из-за предполагаемого запуска ракет со стороны Ливана.

Что известно о военной операции Израиля в секторе Газа

По информации журналистов британского издания Sky News со ссылкой на заявление главы Минобороны Израиля Йоава Галанта, жители Газы, не желающие погибнуть в результате военной операции ЦАХАЛа на территории автономии, должны эвакуироваться на юг.

Те, кто хочет спасти свою жизнь, пожалуйста, уезжайте на юг. Мы просим всех гражданских жителей города Газа уехать к югу от Газы, потому что мы не хотим причинить им вред. Камуфляж террористов – это гражданское население

По его словам, израильские военные планируют уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАСа в Газе, а также штаб-квартиру и военные объекты террористов.

Он отметил, что палестинские террористы ХАМАС вывели зло на новый уровень.

При этом террористы ХАМАС препятствуют проведению эвакуации мирных жителей Газы на юг.

Когда они находят людей, которые идут в свои машины, они заставляют их вернуться, - заявил один из жителей Газы.

Источник добавляет, что многие жители не планируют эвакуироваться, поскольку считают, что им некуда идти на юге анклава. ХАМАС призвал жителей Газы игнорировать приказ Израиля об эвакуации.

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