У Байдена выступили с неожиданным заявлением про российский след в нападении ХАМАС на Израиль

В Белом доме утверждают, что пока не видят доказательств того, что Россия может быть причастна к нападению террористов ХАМАС на Израиль.
США не подтверждают российский след в палестино-израильской войне
С комментарием на этот счет выступил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.
По словам Джона Кирби, он подтверждает позицию официального Вашингтона касательно того, что Тегеран, определенным образом, причастен к нападению ХАМАС на Израиль, поскольку иранские власти в течение многих лет поддерживают террористическую группировку.
Он также обращает внимание на то, что в Белом доме никто не отрицает тот факт, что ХАМАС не смог бы функционировать, если бы не та помощь, которую он получает от Ирана.
Украина заявила о российском следе в нападении ХАМАС на Израиль
Шеф украинской разведки Кирилл Буданов призывает международных партнеров не забывать о том, что РФ передала трофейное оружие из Украины террористам ХАМАС.
В первую очередь речь идет о пехотном вооружении.
По словам президента Владимира Зеленского, Кремль поддерживает ХАМАС и помогал в подготовке и проведении атаки на Израиль.
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