У Байдена выступили с неожиданным заявлением про российский след в нападении ХАМАС на Израиль

В Белом доме утверждают, что пока не видят доказательств того, что Россия может быть причастна к нападению террористов ХАМАС на Израиль.

США не подтверждают российский след в палестино-израильской войне

С комментарием на этот счет выступил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

(Как и в отношении Ирана), мы также не видим никаких признаков, что Россия была каким-то образом прямо задействована в этих атаках, - заявил он. Поделиться

По словам Джона Кирби, он подтверждает позицию официального Вашингтона касательно того, что Тегеран, определенным образом, причастен к нападению ХАМАС на Израиль, поскольку иранские власти в течение многих лет поддерживают террористическую группировку.

Он также обращает внимание на то, что в Белом доме никто не отрицает тот факт, что ХАМАС не смог бы функционировать, если бы не та помощь, которую он получает от Ирана.

Что мы говорим, и также говорят наши израильские партнеры – это то, что мы не видим никаких прямых доказательств того, что они были задействованы непосредственно в этих атаках. Но мы продолжим изучать, мониторить разведывательную картину и доказательства, и увидим, к чему это приведет, – отметил Джон Кирби. Поделиться

Украина заявила о российском следе в нападении ХАМАС на Израиль

Шеф украинской разведки Кирилл Буданов призывает международных партнеров не забывать о том, что РФ передала трофейное оружие из Украины террористам ХАМАС.

В первую очередь речь идет о пехотном вооружении.

Есть некоторая информация о том, что что-то заходило в Хезболлу, но достоверно нам это пока неизвестно. Все могли видеть видео в соцсетях – абсолютно, скажем так, естественную для нашего региона и совершенно неестественную для Ближнего Востока тактику, когда использовались FPV-дроны против бронетехники, – объясняет Кирилл Буданов. Поделиться

По словам президента Владимира Зеленского, Кремль поддерживает ХАМАС и помогал в подготовке и проведении атаки на Израиль.