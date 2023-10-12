Буданов объяснил, почему Моссад не предупредил Израиль об атаке ХАМАС

По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, он не советовал бы осуждать и критиковать израильскую разведку Моссад за то, что она не смогла предупредить Израиль о планах террористов ХАМАС.

Атака ХАМАС на Израиль – провал Моссад?

Украинские журналисты обратили внимание на то, что после начала масштабного вторжения боевиков ХАМАС в Израиль очень многие мировые СМИ вышли с заголовками "Моссад проспал нападение ХАМАС".

У Кирилла Буданова решили поинтересоваться, как так случилось, что израильские спецслужбы, о которых пишут книги и снимают кино, пропустили подготовку такого большого нападения?

По словам шефа украинской разведки, все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Послушайте, вовремя понять намерения противника и дать четкий ответ, что сейчас все начнется – это довольно трудно. Я бы воздержался от осуждения израильских разведывательных органов. Подождем, когда все закончится, и, возможно, мы узнаем какие-то факты, которые нам не были известны, – ответил глава ГУР. Поделиться

Есть ли в нападении ХАМАС на Израиль российский след

Кирилл Буданов отмечает, что ответ на этот вопрос – однозначно да.

Прежде всего, нужно вспомнить о трофейном оружии из Украины, которое российские захватчики передали террористам ХАМАС. В основном это пехотное вооружение.

Есть даже информация о том, что что-то заходило в Хезболлу, но достоверно нам это пока неизвестно. Все могли видеть видео в соцсетях – абсолютно, скажем так, естественную для нашего региона и совершенно неестественную для Ближнего Востока тактику, когда использовались FPV-дроны против бронетехники, – отмечает глава ГУР. Поделиться

Он обращает внимание на то, что это ноу-хау российско-украинской войны.

По убеждению Кирилла Буданова, никто другой, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли этого делать.