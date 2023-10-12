Буданов объяснил, почему Моссад не предупредил Израиль об атаке ХАМАС

По словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, он не советовал бы осуждать и критиковать израильскую разведку Моссад за то, что она не смогла предупредить Израиль о планах террористов ХАМАС.
Атака ХАМАС на Израиль – провал Моссад?
Украинские журналисты обратили внимание на то, что после начала масштабного вторжения боевиков ХАМАС в Израиль очень многие мировые СМИ вышли с заголовками "Моссад проспал нападение ХАМАС".
У Кирилла Буданова решили поинтересоваться, как так случилось, что израильские спецслужбы, о которых пишут книги и снимают кино, пропустили подготовку такого большого нападения?
По словам шефа украинской разведки, все не так просто, как кажется на первый взгляд.
Есть ли в нападении ХАМАС на Израиль российский след
Кирилл Буданов отмечает, что ответ на этот вопрос – однозначно да.
Прежде всего, нужно вспомнить о трофейном оружии из Украины, которое российские захватчики передали террористам ХАМАС. В основном это пехотное вооружение.
Он обращает внимание на то, что это ноу-хау российско-украинской войны.
По убеждению Кирилла Буданова, никто другой, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли этого делать.
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