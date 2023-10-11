ГУР раскрыло план Путина относительно дискредитации Украины в Израиле

Согласно данным Главного управления разведки МО Украины, российские захватчики уже передали боевикам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и ЕС. Таким образом российский диктатор Владимир Путин готовится к дискредитации Украины, чтобы повлиять на отношение союзников и предоставление западного оружия Киеву.

Путин готовит провокацию против Украины на фоне войны в Израиле

По словам украинских разведчиков, российские власти намерены использовать атаку боевиков ХАМАС на государство Израиль для масштабной провокации против Украины.

Что важно понимать, Главное разведывательное управление РФ уже передало палестинским террористам захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, полученное Киевом от Штатов и Евросоюза.

Следующим шагом, по плану россиян, должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе, - предупреждают в ГУР. Поделиться

Кроме того, команда Кирилла Буданова отмечает, что по замыслу Владимира Путина и его приспешников эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ.

Более того, сообщается, что ради убедительности российские спецслужбы планируют использовать соответствующие комментарии предателя из украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в Москву.

ГУР обращает внимание на то, что новая циничная провокация официальной Москвы нацелена на дискредитацию ВСУ и полное прекращение военной помощи Украине со стороны западных партнеров.

Блинкен объяснил, может ли война в Израиле касаться Украины

Как считает глава Госдепа США Энтони Блинкен, масштабное нападение боевиков ХАМАС на Израиль не является попыткой сбить фокус внимания Запада с российско-украинской войны.

Таким образом, он отрицает предположение отдельных мировых лидеров и аналитиков о том, что эти две войны связаны между собой.