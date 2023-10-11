ГУР розкрило план Путіна щодо дискредитації України в Ізраїлі

Згідно з даними Головного управління розвідки МО України, російські загарбники уже передали бойовикам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та ЄС. У такий спосіб російський диктатор Володимир Путін готується до дискредитації України, щоб вплинути на ставлення союзників і надання західної зброї.

Путін готує провокацію проти України на тлі війни в Ізраїлі

За словами українських розвідників, російська влада має намір використати атаку бойовиків ХАМАСу на державу Ізраїль для масштабної провокації проти України.

Що важливо розуміти, Головне розвідувальне управління РФ вже передало палестинським терористам захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, яку Київ отримав від Штатів та Євросоюзу.

Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі, - попереджають у ГУР. Поширити

Окрім того, команда Кирила Буданова зазначає, що за задумом Володимира Путіна та його поплічників ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.

Ба більше, наголошується, що задля переконливості російські спецслужби планують використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

ГУР звертає увагу на те, що нова цинічна провокація офіційної Москви націлена на дискредитацію ЗСУ та повне припинення військової допомоги Україні з боку західних партнерів.

Блінкен пояснив, чи може війна в Ізраїлі стосуватися України

Як вважає очільник Держдепу США Ентоні Блінкен, масштабний напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль не є спробою збити фокус уваги Заходу з російсько-української війни.

Таким чином він заперечив припущення окремих світових лідерів та аналітиків про те, що ці дві війни пов’язані між собою.