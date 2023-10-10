Были ли зафиксированы факты использования РФ иранской баллистики - ответ ГУР

Пока украинская разведка не зафиксировала фактов применения Россией баллистических ракет иранского производства в войне против Украины.

Были ли зафиксированы факты использования РФ иранской баллистики

По состоянию на сегодняшний день фактов применения баллистических ракет иранского производства государством-агрессором Российской Федерацией не зафиксировано. Конечно, этот вопрос мониторится нашей страной, прежде всего, и нашими партнерами. Принимаются меры для того, чтобы таких вещей не было и в будущем, – рассказал Юсов. Поделиться

Однако РФ все же может получить иранскую баллистику. По информации РБК-Украина от источников в спецслужбах, речь идет не только о деньгах, по которым может сопровождаться соглашение между Ираном и Россией.

Тегеран, как утверждают собеседники, находится на этапе торгов и ждет от РФ более выгодного для себя предложения, касающегося военно-технической сферы.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, речь может идти об истребителях Су-35, но такой обмен уже не особенно выгоден самой Москве. Су-35 – это один из самых современных российских истребителей, который они противопоставляют американским F-16. В условиях санкций сделать лишние самолеты в России сейчас не могут.

Почему РФ и Иран хотят дестабилизации именно сейчас

Иран хочет нарушить отношения Израиля с арабскими странами и особенно дипломатическую нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которая, казалось, приближалась за несколько дней до войны.

Для России ключевым элементом стратегии Путина является истощение жизненно важной поддержки Запада, которая помогла Украине в борьбе и раскол между странами-донорами.

Москва считает насилие на Ближнем Востоке эффективным способом отвлечь политическое внимание США от войны в Украине. Поделиться

Когда вспыхнуло насилие против Израиля, Кремль немедленно обнародовал сообщения, обвиняющие Запад в конфликте.

Полковник Кэмп отмечает, что ось Россия-Иран символизирует растущий вызов для Запада, поскольку новые тоталитарные альянсы работают над подрывом демократического порядка.