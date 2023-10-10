Были ли зафиксированы факты использования РФ иранской баллистики - ответ ГУР
Категория
Мир
Дата публикации

Были ли зафиксированы факты использования РФ иранской баллистики - ответ ГУР

Были ли зафиксированы факты использования РФ иранской баллистики - ответ ГУР
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Пока украинская разведка не зафиксировала фактов применения Россией баллистических ракет иранского производства в войне против Украины.

Были ли зафиксированы факты использования РФ иранской баллистики

По состоянию на сегодняшний день фактов применения баллистических ракет иранского производства государством-агрессором Российской Федерацией не зафиксировано. Конечно, этот вопрос мониторится нашей страной, прежде всего, и нашими партнерами. Принимаются меры для того, чтобы таких вещей не было и в будущем, – рассказал Юсов.

Однако РФ все же может получить иранскую баллистику. По информации РБК-Украина от источников в спецслужбах, речь идет не только о деньгах, по которым может сопровождаться соглашение между Ираном и Россией.

Тегеран, как утверждают собеседники, находится на этапе торгов и ждет от РФ более выгодного для себя предложения, касающегося военно-технической сферы.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, речь может идти об истребителях Су-35, но такой обмен уже не особенно выгоден самой Москве. Су-35 – это один из самых современных российских истребителей, который они противопоставляют американским F-16. В условиях санкций сделать лишние самолеты в России сейчас не могут.

Почему РФ и Иран хотят дестабилизации именно сейчас

Иран хочет нарушить отношения Израиля с арабскими странами и особенно дипломатическую нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которая, казалось, приближалась за несколько дней до войны.

Для России ключевым элементом стратегии Путина является истощение жизненно важной поддержки Запада, которая помогла Украине в борьбе и раскол между странами-донорами.

Москва считает насилие на Ближнем Востоке эффективным способом отвлечь политическое внимание США от войны в Украине.

Когда вспыхнуло насилие против Израиля, Кремль немедленно обнародовал сообщения, обвиняющие Запад в конфликте.

Полковник Кэмп отмечает, что ось Россия-Иран символизирует растущий вызов для Запада, поскольку новые тоталитарные альянсы работают над подрывом демократического порядка.

Этому не удастся противостоять путём умиротворения. Эта война должна напомнить Западу, что единственный способ противостоять силе – это сила – в этом случае сила, чтобы поддержать Израиль против нападения, с которым он сталкивается.

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