Были ли зафиксированы факты использования РФ иранской баллистики - ответ ГУР

Пока украинская разведка не зафиксировала фактов применения Россией баллистических ракет иранского производства в войне против Украины.
Были ли зафиксированы факты использования РФ иранской баллистики
Однако РФ все же может получить иранскую баллистику. По информации РБК-Украина от источников в спецслужбах, речь идет не только о деньгах, по которым может сопровождаться соглашение между Ираном и Россией.
Тегеран, как утверждают собеседники, находится на этапе торгов и ждет от РФ более выгодного для себя предложения, касающегося военно-технической сферы.
По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, речь может идти об истребителях Су-35, но такой обмен уже не особенно выгоден самой Москве. Су-35 – это один из самых современных российских истребителей, который они противопоставляют американским F-16. В условиях санкций сделать лишние самолеты в России сейчас не могут.
Почему РФ и Иран хотят дестабилизации именно сейчас
Иран хочет нарушить отношения Израиля с арабскими странами и особенно дипломатическую нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которая, казалось, приближалась за несколько дней до войны.
Для России ключевым элементом стратегии Путина является истощение жизненно важной поддержки Запада, которая помогла Украине в борьбе и раскол между странами-донорами.
Когда вспыхнуло насилие против Израиля, Кремль немедленно обнародовал сообщения, обвиняющие Запад в конфликте.
Полковник Кэмп отмечает, что ось Россия-Иран символизирует растущий вызов для Запада, поскольку новые тоталитарные альянсы работают над подрывом демократического порядка.