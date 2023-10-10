Чи були зафіксовані факти використання РФ іранської балістики — відповідь ГУР

Наразі українська розвідка не зафіксувала фактів застосування Росією балістичних ракет іранського виробництва у війні проти України.
Чи були зафіксовані факти використання РФ іранської балістики
Однак РФ все ж таки може отримати іранську балістику. За інформацією РБК-Україна від джерел у спецслужбах, йдеться не лише про гроші, якими може супроводжуватися угода між Іраном та Росією.
Тегеран, як стверджують співрозмовники, знаходиться на етапі торгів і чекає від РФ більш вигідної для себе пропозиції, яка стосуватиметься військово-технічної сфери.
На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, може йтися про винищувачі Су-35, але такий обмін вже не особливо вигідний самій Москві. Су-35 - це один із найсучасніших російських винищувачів, який вони протиставляють американським F-16. В умовах санкцій виготовити зайві літаки у Росії зараз не можуть.
Чому РФ та Іран хочуть дестабілізації саме зараз
Іран хоче порушити відносини Ізраїлю з арабськими країнами і особливо дипломатичну нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, яка, здавалося, наближалася за кілька днів до цієї війни.
Для Росії ключовим елементом стратегії Путіна є виснаження життєво важливої підтримки Заходу, яка допомогла Україні в боротьбі, і розкол між країнами-донорами.
Коли спалахнуло насильство проти Ізраїлю, Кремль негайно оприлюднив повідомлення, в яких звинувачував Захід у конфлікті.
Полковник Кемп зазначає, що вісь Росія-Іран символізує зростаючий виклик для Заходу, оскільки нові тоталітарні альянси працюють над підривом демократичного порядку.