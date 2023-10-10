Чи були зафіксовані факти використання РФ іранської балістики — відповідь ГУР
Категорія
Світ
Дата публікації

Чи були зафіксовані факти використання РФ іранської балістики — відповідь ГУР

Андрій Юсов

Наразі українська розвідка не зафіксувала фактів застосування Росією балістичних ракет іранського виробництва у війні проти України.

Чи були зафіксовані факти використання РФ іранської балістики

Станом сьогодні фактів застосування балістичних ракет іранського виробництва державою-агресором Російською Федерацією не зафіксовано. Звісно, це питання моніториться нашою країною насамперед і нашими партнерами. Вживаються заходи для того, щоб таких речей не було і в майбутньому, - розповів Юсов.

Однак РФ все ж таки може отримати іранську балістику. За інформацією РБК-Україна від джерел у спецслужбах, йдеться не лише про гроші, якими може супроводжуватися угода між Іраном та Росією.

Тегеран, як стверджують співрозмовники, знаходиться на етапі торгів і чекає від РФ більш вигідної для себе пропозиції, яка стосуватиметься військово-технічної сфери.

На думку авіаційного експерта Костянтина Криволапа, може йтися про винищувачі Су-35, але такий обмін вже не особливо вигідний самій Москві. Су-35 - це один із найсучасніших російських винищувачів, який вони протиставляють американським F-16. В умовах санкцій виготовити зайві літаки у Росії зараз не можуть.

Чому РФ та Іран хочуть дестабілізації саме зараз

Іран хоче порушити відносини Ізраїлю з арабськими країнами і особливо дипломатичну нормалізацію відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією, яка, здавалося, наближалася за кілька днів до цієї війни.

Для Росії ключовим елементом стратегії Путіна є виснаження життєво важливої ​​підтримки Заходу, яка допомогла Україні в боротьбі, і розкол між країнами-донорами.

Москва вважає насильство на Близькому Сході ефективним способом відволікти політичну увагу США від війни в Україні.

Коли спалахнуло насильство проти Ізраїлю, Кремль негайно оприлюднив повідомлення, в яких звинувачував Захід у конфлікті.

Полковник Кемп зазначає, що вісь Росія-Іран символізує зростаючий виклик для Заходу, оскільки нові тоталітарні альянси працюють над підривом демократичного порядку.

Цьому не вдасться протистояти шляхом умиротворення. Натомість ця війна має нагадати Заходу, що єдиний спосіб протистояти силі – це сила – у цьому випадку сила, щоб підтримати Ізраїль проти нападу, з яким він стикається.

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