Буданов пояснив, чому Моссад не попередив Ізраїль про атаку ХАМАС

За словами глави ГУР МО Кирила Буданова, він би не радив засуджувати та критикувати ізраїльську розвідку Моссад за те, що вона не змогла попередити Ізраїль про плани терористів ХАМАС.

Атака ХАМАС на Ізраїль — провал Моссад?

Українські журналісти звернули увагу на те, що після початку масштабного вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль дуже багато світових ЗМІ вийшли із заголовками "Моссад проспав напад ХАМАС".

У Кирила Буданова вирішили поцікавитися, як сталося, що ізраїльські спецслужби, про які пишуть книжки і знімають кіно, пропустили підготовку такого великого нападу?

За словами шефа української розвідки, все не так просто, як здається на перший погляд.

Послухайте, вчасно зрозуміти наміри противника і дати чітку відповідь, що ось зараз все почнеться – це досить важко. Я б утримався від осудження ізраїльських розвідувальних органів. Зачекаймо, коли все закінчиться, і, можливо, ми дізнаємося якісь факти, які нам не були відомі, - відповів очільник ГУР. Поширити

Чи є у нападі ХАМАС на Ізраїль російський слід

Кирило Буданов наголошує, що відповідь на це запитання - однозначно так.

Насамперед треба згадати про трофейну зброю з України, яку російські загарбники передали терористам ХАМАС. Здебільшого це піхотне озброєння.

Є деяка інформація про те, що щось заходило до Хезболли, але наразі достовірно нам це невідомо. Всі могли бачити відео у соцмережах – абсолютно, скажімо так, природню для нашого регіону і абсолютно неприродню для Близького Сходу тактику, коли використовувалися FPV-дрони проти бронетехніки, - зазначає глава ГУР. Поширити

Він звертає увагу на те, що це ноу-хау все-таки російсько-української війни.

На переконання Кирила Буданова, ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити.