Бойовики ХАМАС регулярно відвідували Москву — ГУР
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Бойовики ХАМАС регулярно відвідували Москву — ГУР

Бойовики ХАМАС
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Кремль знав про підготовку атаки ХАМАС на Ізраїль. Ватажки терористичної організації часто приїжджали до Москви.

Терористів ХАМАС радо приймали у Москві

Бойовики ХАМАС на регулярній основі відвідували Москву. Зустрічі з терористами відбувалися на високому рівні.

Кремль знав про підготовку нападу. Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов

Юсов зазначив, що ні для кого не є секретом так звані офіційні візити ХАМАС до Москви.

Це все було, видно, зафіксовано. Зустрічі на найвищому рівні. Так само те, з якою швидкістю російська пропаганда, а також офіційні особи путінського режиму почали використовувати атаки на Ізраїль, власне, як продовження війни проти України, зі звинуваченнями України, з абсолютно фейковими та неймовірними історіями про якусь зброю, яку Україна постачає, – зауважив представник ГУР.

За його словами, це свідчить, що Кремль був проінформований заздалегідь і готував це.

І так, є інформація про те, що окремі зразки трофейного озброєння американського, європейського виробництва були передані Росією через контрабандні канали, через так звані ПВК, власне, бойовикам ХАМАСУ. Зокрема, для реалізації цих антиукраїнських інформаційно-психологічних операцій, – підсумував Юсов.

Вплив Росії на події на Близькому Сході

У Центрі стратегічних комунікацій також повідомляли, що Росія може бути причетною до організації нападу ХАМАС на Ізраїль. Адже палестинські терористи навряд чи змогли б самостійно все спланувати. Москва сподівалася, що дії бойовиків відвернуть увагу від України.

Ймовірно, Росія передала терористам ХАМАС українську зброю, яку захопила на полі бою, намагаючись дискредитувати нашу державу. Загарбники переконуватимуть Захід не передавати зброю Україні, позаяк вона нібито продає озброєння терористам на регулярній основі.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, що росіяни також запускатимуть ІПСО про те, що нібито наша держава "закликає до насильства проти мусульман". За його словами, Росія володіла інформацією про плани атаки на Ізраїль.

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