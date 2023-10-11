Боевики ХАМАС регулярно посещали Москву — ГУР

Кремль знал о готовящейся атаке ХАМАС на Израиль. Вожаки террористической организации часто приезжали в Москву.
Террористов ХАМАС радушно принимали в Москве
Боевики ХАМАСа на регулярной основе посещали Москву. Встречи с террористами проходили на высоком уровне.
Кремль знал о готовящемся нападении. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.
Юсов отметил, что ни для кого не секрет так называемые официальные визиты ХАМАС в Москву.
По его словам, это свидетельствует о том, что Кремль был проинформирован заранее и готовил это.
Влияние России на события на Ближнем Востоке
В Центре стратегических коммуникаций также сообщали, что Россия может быть причастна к организации нападения ХАМАС на Израиль. Ведь палестинские террористы вряд ли бы смогли самостоятельно все спланировать. Москва надеялась, что действия боевиков отвлекут внимание от Украины.
Вероятно, Россия передала террористам ХАМАС украинское оружие, захватившееся на поле боя, пытаясь дискредитировать наше государство. Захватчики будут убеждать Запад не передавать оружие Украине, поскольку оно якобы продает вооружение террористам на регулярной основе.
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что россияне также будут запускать ИПСО о том, что якобы наше государство "призывает к насилию против мусульман". По его словам, Россия владела информацией о планах атаки на Израиль.
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