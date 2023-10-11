Боевики ХАМАС регулярно посещали Москву — ГУР

Кремль знал о готовящейся атаке ХАМАС на Израиль. Вожаки террористической организации часто приезжали в Москву.

Террористов ХАМАС радушно принимали в Москве

Боевики ХАМАСа на регулярной основе посещали Москву. Встречи с террористами проходили на высоком уровне.

Кремль знал о готовящемся нападении. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Юсов отметил, что ни для кого не секрет так называемые официальные визиты ХАМАС в Москву.

Это все было, по-видимому, зафиксировано. Встречи на самом высоком уровне. Так же то, с какой скоростью российская пропаганда, а также официальные лица путинского режима начали использовать атаки на Израиль, собственно, как продолжение войны против Украины, с обвинениями Украины, с абсолютно фейковыми и невероятными историями о каком-то оружии, которое Украина поставляет, – заметил представитель ГУР. Поделиться

По его словам, это свидетельствует о том, что Кремль был проинформирован заранее и готовил это.

И да, есть информация о том, что отдельные образцы трофейного вооружения американского, европейского производства были переданы Россией через контрабандные каналы, так называемые ПИК, собственно, боевикам ХАМАСА. В частности, для реализации этих антиукраинских информационно-психологических операций, подытожил Юсов. Поделиться

Влияние России на события на Ближнем Востоке

В Центре стратегических коммуникаций также сообщали, что Россия может быть причастна к организации нападения ХАМАС на Израиль. Ведь палестинские террористы вряд ли бы смогли самостоятельно все спланировать. Москва надеялась, что действия боевиков отвлекут внимание от Украины.

Вероятно, Россия передала террористам ХАМАС украинское оружие, захватившееся на поле боя, пытаясь дискредитировать наше государство. Захватчики будут убеждать Запад не передавать оружие Украине, поскольку оно якобы продает вооружение террористам на регулярной основе.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что россияне также будут запускать ИПСО о том, что якобы наше государство "призывает к насилию против мусульман". По его словам, Россия владела информацией о планах атаки на Израиль.