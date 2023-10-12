У Байдена виступили з неочікуваною заявою про російський слід у нападі ХАМАС на Ізраїль

У Білому домі стверджують, що поки не бачать доказів того, що Росія може бути причетною до нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.
США не підтверджують російський слід в палестинсько-ізраїльській війні
З коментарем з цього приводу виступив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
За словами Джона Кірбі, він підтверджує позицію офіційного Вашингтона про те, що Тегеран, певним чином, причетний до нападу ХАМАС на Ізраїль, оскільки іранська влада протягом багатьох років підтримує терористичне угрупування.
Він також звертає увагу на те, що у Білому домі ніхто не заперечує той факт, що ХАМАС не зміг би функціонувати, якби не та допомога, яку вони отримують від Ірану.
Україна заявила про російський слід у нападі ХАМАС на Ізраїль
Шеф української розвідки Кирило Буданов закликає міжнародних партнерів не забувати про той факт, що РФ передала трофейну зброю з України терористам ХАМАС.
Насамперед йдеться про піхотне озброєння.
За словами президента Володимира Зеленського, Кремль підтримує ХАМАС і допомагав у підготовці та проведенні атаки на Ізраїль.
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