У Байдена виступили з неочікуваною заявою про російський слід у нападі ХАМАС на Ізраїль
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У Байдена виступили з неочікуваною заявою про російський слід у нападі ХАМАС на Ізраїль

Білий дім, СШВ
Джерело:  Голос Америки

У Білому домі стверджують, що поки не бачать доказів того, що Росія може бути причетною до нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.

 

США не підтверджують російський слід в палестинсько-ізраїльській війні

З коментарем з цього приводу виступив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

(Як і щодо Ірану), ми так само не бачимо жодних ознак, що Росія була якимось чином прямо задіяна у цих атаках, - заявив він.

За словами Джона Кірбі, він підтверджує позицію офіційного Вашингтона про те, що Тегеран, певним чином, причетний до нападу ХАМАС на Ізраїль, оскільки іранська влада протягом багатьох років підтримує терористичне угрупування.

Він також звертає увагу на те, що у Білому домі ніхто не заперечує той факт, що ХАМАС не зміг би функціонувати, якби не та допомога, яку вони отримують від Ірану.

Що ми кажемо, і також кажуть наші ізраїльські партнери, – це те, що ми не бачимо жодних прямих доказів того, що вони були задіяні безпосередньо у цих атаках. Але ми продовжимо вивчати, моніторити розвідувальну картину та докази, і побачимо, до чого це нас приведе, – зазначив Джон Кірбі.

Україна заявила про російський слід у нападі ХАМАС на Ізраїль

Шеф української розвідки Кирило Буданов закликає міжнародних партнерів не забувати про той факт, що РФ передала трофейну зброю з України терористам ХАМАС.

Насамперед йдеться про піхотне озброєння.

Є деяка інформація про те, що щось заходило до Хезболли, але наразі достовірно нам це невідомо. Всі могли бачити відео у соцмережах – абсолютно, скажімо так, природню для нашого регіону і абсолютно неприродню для Близького Сходу тактику, коли використовувалися FPV-дрони проти бронетехніки, - пояснює Кирило Буданов.

За словами президента Володимира Зеленського, Кремль підтримує ХАМАС і допомагав у підготовці та проведенні атаки на Ізраїль.

Ми вважаємо, що Росія одна з тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками, - заявив він нещодавно.

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