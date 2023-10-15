У штаб-квартиру ООН в Лівані влучила ракета — WSJ

Організація Об’єднаних Націй заявила, що в її штаб-квартиру на півдні Лівану влучила ракета. Ким була випущена ракета поки невідомо.

Ракета влучила в штаб-квартиру ООН в Лівані

Про удар повідомили на тлі збільшення атак уздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

Тимчасові сили ООН у Лівані, які покликані підтримувати мир уздовж ізраїльсько-ліванського кордону, заявили, що їх база в Середземному морі була уражена ракетою, але ніхто не постраждав.

Незважаючи на наші зусилля, військова ескалація триває. Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам, як миротворцям, допомогти знайти рішення. Ніхто не хоче бачити більше людей пораненими або вбитими, - заявили в силах ООН. Поширити

Сили ООН намагаються визначити, чи була ракета випущена Ізраїлем чи ліванськими бойовиками з Хезболли.

Будь-який напад на ООН може бути воєнним злочином, йдеться в заяві сил ООН.

Нагадаємо, що Хезболла обстрілює північ Ізраїлю з тих пір, як бойовики ХАМАС на півдні Ізраїлю вбили понад 1400 ізраїльтян.

Хезболла тричі за день обстріляла Ізраїль

15 жовтня Хезболла заявила, що тричі атакувала ізраїльські військові пости біля кордону з Ліваном.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з Лівану по Ізраїлю було випущено дев'ять ракет, п'ять з яких були перехоплені.

9 rockets were fired from Lebanon into Israeli territory.



The IDF Aerial Defense Array intercepted 5 rockets according to protocol.



The IDF is currently striking the launchsite in Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

Атаки збільшилися після того, як міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заявив, що «ніхто не може гарантувати контроль над ситуацією та запобігти поширенню конфлікту», якщо Ізраїль продовжить свій наступ на сектор Газа.