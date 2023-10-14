Ізраїль ліквідував ще одного ватажка ХАМАСу в Газі

Армія оборони Ізраїля повідомила, що винищувачами знищила Мерада Абу Мерада, який був одним з головних відповідальних за напад на країну 7 жовтня.

ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію одного з керівників атаки на Ізраїль

За даними ізраїльського війська, вночі на суботу винищувачі ЦАХАЛу завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Вони звітують, що були знищені десятки об'єктів ХАМАС, а також бойовики.

Під час удару винищувачі ЦАХАЛу вбили Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАСу в місті Газа і був головним чином відповідальний за керівництво терористами під час атаки на Ізраїль.

Крім того, винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по оперативному штабу терористичної організації ХАМАС, з якого здійснювалося управління повітряною діяльністю терористичної організації.

ЦАХАЛ також наголосив, що вони запобігли спробі групі бойовиків проникнути на територію країни з Лівану.

По них завдали удару безпілотником.

Атака ХАМАС на Ізраїль: останні новини

Вночі 9 жовтня авіація Ізраїлю розпочала ракетні удари по сектору Газа, оскільки має на меті повністю "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Що важливо розуміти, ЦАХАЛ активно атакує не лише будинки командирів, а будинки абсолютно усіх терористів.

Жителі Сектора Газа кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.

Вдень 9 жовтня солдати ЦАХАЛ офіційно заявили про те, що вони змогли відновити контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Однак є інформація про те, що на території все ще перебувають бойовики ХАМАС - їх наразі намагаються знайти та ліквідувати.

Згодом також стало відомо, що Ізраїль оголосив тотальну блокаду Сектора Газа.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав залишити цей регіон без електрики, їжі та палива.

11 жовтня ХАМАС підтвердив ліквідацію одного зі своїх засновників шейха Абдель Фаттаха Духана.