Израиль ликвидировал еще одного предводителя ХАМАСа в Газе

Армия обороны Израиля сообщила, что истребителями уничтожила Мерада Абу Мерада, который являлся одним из главных ответственных за нападение на страну 7 октября.

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из руководителей атаки на Израиль

По данным израильского войска, ночью на субботу истребители ЦАХАЛ нанесли широкомасштабные удары по всему сектору Газа. Они отчитываются, что были уничтожены десятки объектов ХАМАС, а также боевики.

Во время удара истребители ЦАХАЛа убили Мерада Абу Мерада, возглавлявшего воздушную систему ХАМАС в городе Газа и главным образом ответственный за руководство террористами во время атаки на Израиль.

Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по оперативному штабу террористической организации ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью террористической организации.

ЦАХАЛ также подчеркнул, что они предотвратили попытку группы боевиков проникнуть на территорию страны из Ливана.

По ним нанесли удар беспилотником.

Атака ХАМАС на Израиль: последние новости

Ночью 9 октября авиация Израиля начала ракетные удары по сектору Газа, поскольку цель полностью "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Что важно понимать, ЦАХАЛ активно атакует не только здания командиров, но и дома абсолютно всех террористов.

Жители Сектора Газа говорят, что израильская армия больше не действует по упреждающему протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим.

Днем 9 октября солдаты ЦАХАЛ официально заявили, что они смогли восстановить контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.

Однако есть информация о том, что на территории все еще находятся боевики ХАМАС - их пытаются найти и ликвидировать.

Впоследствии стало известно, что Израиль объявил тотальную блокаду Сектора Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал оставить этот регион без электричества, еды и топлива.

11 октября ХАМАС подтвердил ликвидацию одного из своих основателей шейха Абдель Фаттаха Духана.