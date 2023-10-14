США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле

Минобороны Штатов уже приступило к подготовке подразделения морской пехоты быстрого реагирования для возможного развертывания в Израиле.
США могут развернуть свою морскую пехоту в Израиле
Как узнал CNN от своих анонимных источников, 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты сил быстрого реагирования, которое может проводить специальные операции, уже приступило к подготовке на случай, если ему будет приказано приблизиться к Израилю, чтобы укрепить там позиции армии США.
Согласно данным журналистов, подразделение, которое находится на борту десантного корабля USS Bataan, насчитывает примерно 2000 морских пехотинцев и моряков.
У него есть все необходимые ресурсы, чтобы провести масштабную эвакуацию.
Что важно понимать, ключевые задачи этой группы – это операции по эвакуации и гуманитарная помощь.
На этом фоне нельзя не упомянуть, что недавно Штаты развернули ударную группу авианосцев "Форд" в восточном Средиземноморье.
Таким образом, они намеревались продемонстрировать сдерживание любых групп или стран, у которых может возникнуть соблазн вступить в конфликт.
Как США на официальном уровне комментируют войну в Израиле
По словам главы Пентагона Ллойда Остина, у Штатов есть ресурсы и возможности одновременно предоставлять всю необходимую военную помощь Израилю и Украине.
Он также обратил внимание на то, что пока Белый дом не выдвигает никаких условий применения военной помощи, которую он передает Тель-Авиву, однако рассчитывает на адекватное ее использование.
10 октября официальный Вашингтон заявил, что не планирует вводить войска в Израиль, чтобы помочь ему отразить атаку ХАМАС.
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