США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле
Категория
Мир
Дата публикации

США готовят морскую пехоту к возможному развертыванию в Израиле

морская пехота США
Читати українською
Источник:  CNN

Минобороны Штатов уже приступило к подготовке подразделения морской пехоты быстрого реагирования для возможного развертывания в Израиле.

США могут развернуть свою морскую пехоту в Израиле

Как узнал CNN от своих анонимных источников, 26-е экспедиционное подразделение морской пехоты сил быстрого реагирования, которое может проводить специальные операции, уже приступило к подготовке на случай, если ему будет приказано приблизиться к Израилю, чтобы укрепить там позиции армии США.

Согласно данным журналистов, подразделение, которое находится на борту десантного корабля USS Bataan, насчитывает примерно 2000 морских пехотинцев и моряков.

У него есть все необходимые ресурсы, чтобы провести масштабную эвакуацию.

Что важно понимать, ключевые задачи этой группы – это операции по эвакуации и гуманитарная помощь.

Такого приказа подразделения еще не давали. Но в последние дни официальные лица по обороне неоднократно заявляли, что Пентагон сможет быстро отправить дополнительные силы и средства в регион, если это будет необходимо, поскольку Израиль продолжает воевать против террористической группировки ХАМАС.

На этом фоне нельзя не упомянуть, что недавно Штаты развернули ударную группу авианосцев "Форд" в восточном Средиземноморье.

Таким образом, они намеревались продемонстрировать сдерживание любых групп или стран, у которых может возникнуть соблазн вступить в конфликт.

Как США на официальном уровне комментируют войну в Израиле

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, у Штатов есть ресурсы и возможности одновременно предоставлять всю необходимую военную помощь Израилю и Украине.

Он также обратил внимание на то, что пока Белый дом не выдвигает никаких условий применения военной помощи, которую он передает Тель-Авиву, однако рассчитывает на адекватное ее использование.

10 октября официальный Вашингтон заявил, что не планирует вводить войска в Израиль, чтобы помочь ему отразить атаку ХАМАС.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Буданов объяснил, почему Моссад не предупредил Израиль об атаке ХАМАС
Кирилл Буданов, ГУР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У Байдена выступили с неожиданным заявлением про российский след в нападении ХАМАС на Израиль
Белый дом
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В плену ХАМАС могут находиться граждане Украины — посол
Евгений Корнийчук

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.