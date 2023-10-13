В плену ХАМАС могут находиться граждане Украины — посол

Украинские граждане могут находиться в заложниках ХАМАС. В настоящее время эта информация проверяется.
Украинцы могут быть в плену ХАМАСа
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в плену боевиков ХАМАС, вероятно, находятся граждане Украины.
Такая информация есть у израильских спецслужб.
По словам Корнийчука, информация нуждается в проверке, однако «скорее всего, это соответствует действительности».
Корнийчук рассказал, что украинские дипломаты тесно сотрудничают с израильской полицией по розыску украинских граждан.
От атаки ХАМАС погибли 7 украинцев
Напомним, что накануне стало известно о том, что в Израиле погибли семь граждан Украины.
Корнийчук добавил, что из семи погибших украинцев только одна гражданка имела только украинский паспорт.
Остальные проживали в Израиле постоянно и имели израильский паспорт.
Консулы установили личные данные погибших и поддерживают связь с родственниками. Ведется подготовка к репатриации тел.
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