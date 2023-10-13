В плену ХАМАС могут находиться граждане Украины — посол
Категория
Мир
Дата публикации

В плену ХАМАС могут находиться граждане Украины — посол

Евгений Корнийчук
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Источник:  Суспільне

Украинские граждане могут находиться в заложниках ХАМАС. В настоящее время эта информация проверяется.

Украинцы могут быть в плену ХАМАСа

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в плену боевиков ХАМАС, вероятно, находятся граждане Украины.

Такая информация есть у израильских спецслужб.

По словам Корнийчука, информация нуждается в проверке, однако «скорее всего, это соответствует действительности».

Следует понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не подтвержденная информация. Прошу не производить фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности.

Корнийчук рассказал, что украинские дипломаты тесно сотрудничают с израильской полицией по розыску украинских граждан.

От атаки ХАМАС погибли 7 украинцев

Напомним, что накануне стало известно о том, что в Израиле погибли семь граждан Украины.

Корнийчук добавил, что из семи погибших украинцев только одна гражданка имела только украинский паспорт.

Остальные проживали в Израиле постоянно и имели израильский паспорт.

Консулы установили личные данные погибших и поддерживают связь с родственниками. Ведется подготовка к репатриации тел.

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