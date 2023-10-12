В Израиле выросло количество погибших украинцев в результате атаки ХАМАС

Из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере семь украинцев.

Число погибших украинцев в Израиле возросло

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел.

Кроме того, известно, что девять украинцев получили ранения разной степени тяжести. Еще девять граждан числятся пропавшими без вести. Наше посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности для поиска пропавших.

Николенко также сообщил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью для выезда с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.

Так, дипломаты готовят на 14 октября первый эвакуационный рейс в Румынию. Они также работают над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали пришлют гражданам, предоставившим свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве.

В МИД добавили, что еще около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. Однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.

Он подчеркнул, что МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее извлечь наших людей.

В Израиле работает штаб для помощи украинцам

В Израиле продолжает работу оперативный штаб для помощи украинцам.

За прошедшие сутки дипломатам удалось найти одного гражданина, пропавшего на юге Израиля.

Также они помогли украинской семье выехать из города Ашкелон, где сейчас ведутся ожесточенные бои, а также нашли временное жилье для двух семей на фоне отмененных авиарейсов.

По последним данным, в Израиле погибли более 1200 человек. Также известно более 900 погибших в Секторе Газы.

МИД Израиля сообщил, что в результате боевых действий погибли более 50 иностранцев, среди них украинцы, граждане США, Непала, Аргентины, Британии, Канады, Таиланда.