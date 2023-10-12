В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців внаслідок атаки ХАМАС

Через напад терористів ХАМАС на Ізраїль загинуло щонайменше сім українців.

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла

Як повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко, кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

Окрім того, відомо, що дев’ять українців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ще дев’ять громадян вважаються зниклими безвісти. Наше посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки для пошуку зниклих.

Ніколенко також повідомив, що понад тисячі українських громадян звернулися за допомогою для виїзду з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

Так, дипломати готують на 14 жовтня перший евакуаційний рейс до Румунії. Вони також працюють над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі надішлють громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.

У МЗС додали, що ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

Він наголосив, що МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей.

У Ізраїлі працює штаб для допомоги українцям

В Ізраїлі продовжує працювати оперативний штаб для допомоги українцям.

Протягом минулої доби дипломатам вдалося знайти одного громадянина, який зник на півдні Ізраїлю.

Також вони допомогли українській родині виїхати із міста Ашкелон, де наразі точаться запеклі бої, а також знайшли тимчасове житло для двох родин на тлі скасованих авіарейсів.

За останніми даними, в Ізраїлі загинуло понад 1200 людей. Також відомо про понад 900 загиблих у Секторі Гази.

МЗС Ізраїлю повідомив, що внаслідок бойових дій загинуло понад 50 іноземців, серед них українці, громадяни США, Непалу, Аргентини, Британії, Канади, Таїланду.