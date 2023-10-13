ЦАХАЛ призвал миллион жителей сектора Газа эвакуироваться в течение суток. В ООН это назвали невозможным

Израильские военные издали указ, в котором призывают жителей Газы эвакуироваться на юг. ООН назвала перемещение 1,1 млн человек в течение суток невозможным.
Армия Израиля призвала палестинцев эвакуироваться из Газы
Израильские военные предупреждают гражданских в городе Газа о необходимости эвакуироваться из своих домов.
Там добавили, что в последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную работу в городе Газа и будет прилагать значительные усилия, чтобы избежать вреда гражданскому населению.
После приказа жителям города Газа эвакуироваться, спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари отмечает, что Израиль не хочет наносить ущерб мирным палестинцам.
Он говорит, что приказ об эвакуации палестинцев из Газы должен обеспечить «свободу действий и углубить вред» против ХАМАС.
ООН отреагировала на призыв Израиля в Газу
ООН считает невозможной эвакуацию 1,1 миллиона человек, проживающих на севере Газа, в течение следующих 24 часов.
ООН сообщает, что более 423 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа после мощных бомбардировок Израиля.
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