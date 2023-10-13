ЦАХАЛ призвал миллион жителей сектора Газа эвакуироваться в течение суток. В ООН это назвали невозможным

Израильские военные издали указ, в котором призывают жителей Газы эвакуироваться на юг. ООН назвала перемещение 1,1 млн человек в течение суток невозможным.

Армия Израиля призвала палестинцев эвакуироваться из Газы

Израильские военные предупреждают гражданских в городе Газа о необходимости эвакуироваться из своих домов.

ЦАХАЛ призывает эвакуировать всех мирных жителей города Газа из их домов на юг ради их собственной безопасности и защиты, а также переместиться в район на юг. Поделиться

Там добавили, что в последующие дни ЦАХАЛ продолжит активную работу в городе Газа и будет прилагать значительные усилия, чтобы избежать вреда гражданскому населению.

После приказа жителям города Газа эвакуироваться, спикер ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари отмечает, что Израиль не хочет наносить ущерб мирным палестинцам.

Он говорит, что приказ об эвакуации палестинцев из Газы должен обеспечить «свободу действий и углубить вред» против ХАМАС.

ХАМАС совершил один из самых ужасных актов, которые видел мир, мы прилагаем усилия по эвакуации жителей, чтобы углубить ущерб и разрушить эту организацию. Поделиться

ООН отреагировала на призыв Израиля в Газу

ООН считает невозможной эвакуацию 1,1 миллиона человек, проживающих на севере Газа, в течение следующих 24 часов.

ООН считает невозможным, чтобы такое движение произошло без разрушительных гуманитарных последствий. ООН упорно призывает отменить любой такой приказ во избежание превращения трагедии в катастрофическую ситуацию, - говорится в заявлении. Поделиться

ООН сообщает, что более 423 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в секторе Газа после мощных бомбардировок Израиля.