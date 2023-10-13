ЦАХАЛ закликав мільйон жителів сектору Гази евакуюватися протягом доби. В ООН це назвали неможливим

Ізраїльські військові видали указ, у якому закликають жителів Гази евакуюватися на південь. ООН назвала переміщення 1,1 млн людей протягом доби неможливим.
Армія Ізраїлю закликала палестинців евакуюватися з Гази
Ізраїльські військові попереджають цивільних у місті Газа про необхідність евакуюватися зі своїх домівок.
Там додали, що у наступні дні ЦАХАЛ продовжить активну роботу в місті Газа та докладатиме значних зусиль, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.
Після наказу жителям міста Газа евакуюватися, речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі наголошує, що Ізраїль не хоче завдавати шкоди мирним палестинцям.
Він каже, що наказ про евакуацію палестинців із Гази має на меті забезпечити «свободу дій і поглибити шкоду» проти ХАМАС.
ООН відреагувала на заклик Ізраїлю до Гази
ООН вважає неможливою евакуацію 1,1 мільйона людей, які проживають на півночі Гази, протягом наступних 24 годин.
ООН повідомляє, що понад 423 000 людей були змушені покинути свої домівки в секторі Газа після потужних бомбардувань Ізраїлю.
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