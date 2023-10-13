ЦАХАЛ закликав мільйон жителів сектору Гази евакуюватися протягом доби. В ООН це назвали неможливим
Категорія
Світ
Дата публікації

ЦАХАЛ закликав мільйон жителів сектору Гази евакуюватися протягом доби. В ООН це назвали неможливим

ЦАХАЛ
Джерело:  The Times of Israel

Ізраїльські військові видали указ, у якому закликають жителів Гази евакуюватися на південь. ООН назвала переміщення 1,1 млн людей протягом доби неможливим.

Армія Ізраїлю закликала палестинців евакуюватися з Гази

Ізраїльські військові попереджають цивільних у місті Газа про необхідність евакуюватися зі своїх домівок.

ЦАХАЛ закликає евакуювати всіх мирних жителів міста Газа з їхніх домівок на південь заради їхньої власної безпеки та захисту, а також переміститися до району на південь.

Там додали, що у наступні дні ЦАХАЛ продовжить активну роботу в місті Газа та докладатиме значних зусиль, щоб уникнути шкоди цивільному населенню.

Після наказу жителям міста Газа евакуюватися, речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі наголошує, що Ізраїль не хоче завдавати шкоди мирним палестинцям.

Він каже, що наказ про евакуацію палестинців із Гази має на меті забезпечити «свободу дій і поглибити шкоду» проти ХАМАС.

ХАМАС здійснив один із найжахливіших актів, які бачив світ, ми докладаємо зусиль з евакуації жителів, щоб поглибити збитки та зруйнувати цю організацію.

ООН відреагувала на заклик Ізраїлю до Гази

ООН вважає неможливою евакуацію 1,1 мільйона людей, які проживають на півночі Гази, протягом наступних 24 годин.

ООН вважає неможливим, щоб такий рух відбувся без руйнівних гуманітарних наслідків. ООН наполегливо закликає скасувати будь-який такий наказ, щоб уникнути перетворення трагедії на катастрофічну ситуацію, - йдеться в заяві.

ООН повідомляє, що понад 423 000 людей були змушені покинути свої домівки в секторі Газа після потужних бомбардувань Ізраїлю.

Важкі ізраїльські бомбардування з повітря, моря та землі тривають майже безперервно. Протягом минулої доби було обстріляно та зруйновано кілька житлових будинків у густонаселених районах, - йдеться в заяві гуманітарного агентства ООН OCHA.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців внаслідок атаки ХАМАС
МЗС України
Ізраїль
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
CША не висунули Ізраїлю умов щодо застосування американської зброї проти ХАМАС
Ллойд Остні
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ХАМАС збирав пожертви через соцмережі у криптовалюті — CNN
ХАМАС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм