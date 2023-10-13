ХАМАС збирав пожертви через соцмережі у криптовалюті — CNN

Іран став одним із найщедріших фінансових спонсорів ХАМАС, надавши бойовикам найважливіші ресурси, необхідні для здійснення терористичних актів, проте слідчі в США виявили інше джерело доходу: онлайн-донори, що пропонують підтримку в криптовалюті.

ХАМАС збирав пожертви через соцмережі у криптовалюті

Ще до того, як ХАМАС напав на Ізраїль, представники Департаменту юстиції у Вашингтоні проводили кримінальне розслідування щодо використання бойовиками криптовалюти через осіб, які відмивали гроші.

Юристи Міністерства юстиції США оприлюднили подробиці своєї справи про відмивання грошей - це пов’язано з криптовалютними рахунками, пов’язаними з ХАМАС, які уряд США конфіскував три роки тому. У судовому поданні в травні зазначено, що справа "триває".

Окремо криптовалютні адреси, які Ізраїль конфіскував за ймовірні зв’язки з ХАМАС та іншим палестинським бойовим угрупованням, за словами приватних аналітиків, коштують десятки мільйонів доларів.

Використання цифрової валюти є лише одним із багатьох способів, якими ХАМАС намагався зібрати кошти, уникаючи санкцій.

Вони використовували Facebook і X (Twitter), щоб оприлюднювати адреси своїх крипто-гаманців і повідомляти людям, як робити пожертви.

Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла

Як повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко, кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

Окрім того, відомо, що дев’ять українців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ще дев’ять громадян вважаються зниклими безвісти. Наше посольство взаємодіє з ізраїльськими службами безпеки для пошуку зниклих.

Ніколенко також повідомив, що понад тисячі українських громадян звернулися за допомогою для виїзду з території Ізраїлю через скасовані авіарейси.

Так, дипломати готують на 14 жовтня перший евакуаційний рейс до Румунії. Вони також працюють над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі надішлють громадянам, які надали свої дані в українське посольство в Тель-Авіві.

У МЗС додали, що ще близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Газа. Проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

Він наголосив, що МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України, докладають активних зусиль, аби якнайшвидше витягти наших людей.