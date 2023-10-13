ХАМАС собирал пожертвования из-за соцсетей в криптовалюте — CNN
Категория
Мир
Дата публикации

ХАМАС собирал пожертвования из-за соцсетей в криптовалюте — CNN

ХАМАС
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Источник:  CNN

Иран стал одним из самых щедрых финансовых спонсоров ХАМАС, предоставив боевикам важнейшие ресурсы, необходимые для совершения террористических актов, однако следователи в США обнаружили другой источник дохода: онлайн-доноры, предлагающие поддержку в криптовалюте.

ХАМАС собирал пожертвования из-за соцсетей в криптовалюте

Еще до того, как ХАМАС напал на Израиль, представители Департамента юстиции в Вашингтоне проводили уголовное расследование использования боевиками криптовалюты из-за лиц, которые отмывали деньги.

Юристы Министерства юстиции США обнародовали подробности своего дела об отмывании денег – это связано с криптовалютными счетами, связанными с ХАМАС, которые правительство США конфисковало три года назад. В судебном представлении в мае указано, что дело "длится".

Отдельно криптовалютные адреса, израильованные Израилем за вероятные связи с ХАМАС и другой палестинской боевой группировкой, по словам частных аналитиков, стоят десятки миллионов долларов.

Использование цифровой валюты является одним из многих способов, которыми ХАМАС пытался собрать средства, избегая санкций.

Они использовали Facebook и X (Twitter), чтобы обнародовать адреса своих крипто-кошельков и сообщать людям, как делать пожертвования.

Число погибших украинцев в Израиле возросло

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры по репатриации тел.

Кроме того, известно, что девять украинцев получили ранения разной степени тяжести. Еще девять граждан числятся пропавшими без вести. Наше посольство взаимодействует с израильскими службами безопасности для поиска пропавших.

Николенко также сообщил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью для выезда с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов.

Так, дипломаты готовят на 14 октября первый эвакуационный рейс в Румынию. Они также работают над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали пришлют гражданам, предоставившим свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве.

В МИД добавили, что еще около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. Однако из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен.

Он подчеркнул, что МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины прилагают активные усилия, чтобы как можно быстрее извлечь наших людей.

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