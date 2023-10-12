CША не висунули Ізраїлю умов щодо застосування американської зброї проти ХАМАС

Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що США не ставили умов щодо використання Ізраїлем американської зброї в боротьбі проти ХАМАС.
США не обмежують Ізраїль в ударах по ХАМАС
США є головним постачальником військової техніки в Ізраїль і відправили в країну боєприпаси та іншу зброю після вторгнення ХАМАС.
Остін сказав, що його країна не обмежувала використання Ізраїлем американської зброї в боротьбі проти Гази, довіряючи ізраїльським силам робити все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.
Що відомо про атаку ХАМАС на Ізраїль
7 жовтня Ізраїль зазнав раптової атаки терористів з ХАМАС, які змогли проникнути на прилеглі території Ізраїлю біля сектору Газа.
Після атаки Ізраїль оголосив стан війни проти ХАМАС та призвав резервістів.
Відомо, що від атаки загинули понад 1300 ізраїльтян. У Газі внаслідок бомбардувань Ізраїлю загинули понад 1417 людей.
Наразі відомо, що ХАМАС взяв в заручники 97 осіб. Терористи погрожують їх страчувати, якщо Ізраїль продовжить бомбардування.
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