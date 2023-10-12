CША не висунули Ізраїлю умов щодо застосування американської зброї проти ХАМАС

Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що США не ставили умов щодо використання Ізраїлем американської зброї в боротьбі проти ХАМАС.

США не обмежують Ізраїль в ударах по ХАМАС

США є головним постачальником військової техніки в Ізраїль і відправили в країну боєприпаси та іншу зброю після вторгнення ХАМАС.

Остін сказав, що його країна не обмежувала використання Ізраїлем американської зброї в боротьбі проти Гази, довіряючи ізраїльським силам робити все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільного населення.

Це професійна армія, яку очолює професійне керівництво, і ми сподіваємось і очікуємо, що вони будуть робити правильні речі під час своєї кампанії. Ми залишаємо за ними визначати, як виглядатимуть їхні операції, але у нас немає підстав вважати, що вони будуть робити щось інакше. Поширити

Що відомо про атаку ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня Ізраїль зазнав раптової атаки терористів з ХАМАС, які змогли проникнути на прилеглі території Ізраїлю біля сектору Газа.

Після атаки Ізраїль оголосив стан війни проти ХАМАС та призвав резервістів.

Відомо, що від атаки загинули понад 1300 ізраїльтян. У Газі внаслідок бомбардувань Ізраїлю загинули понад 1417 людей.

Наразі відомо, що ХАМАС взяв в заручники 97 осіб. Терористи погрожують їх страчувати, якщо Ізраїль продовжить бомбардування.