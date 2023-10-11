Зеленський має намір відвідати Ізраїль — Axios
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський має намір відвідати Ізраїль — Axios

Володимир Зеленський
Джерело:  Axios

За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський хоче поїхати до Ізраїлю, щоб виразити солідарність з народом цієї мужньої країни.

Зеленський планує поїхати до Ізраїлю — Axios

Офіс президента України звернувся до ізраїльської сторони з проханням дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського.

Про це повідомив портал Axios із посиланням на співрозмовників в українській та ізраїльській владі.

Джерела Axios cтверджують, що офіс Зеленського надіслав офіційний запит до офісу прем'єр-міністра Ізраїлю з проханням узгодити візит. Але переговори з цього питання мають попередній характер, і дата ймовірного візиту ще не визначена.

Візит українського президента має на меті виявити солідарність із Ізраїлем, який 7 жовтня зазнав нападу з боку терористичного угруповання ХАМАС.

Раніше в середу Зеленський, який прибув до Брюсселя для очної участі в засіданні Контактної групи з питань оборони України, закликав інших лідерів відвідати Ізраїль на знак солідарності, пославшись на візити посадовців до Києва в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

Ось чому я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль і показати свою підтримку народу. Я не говорю про якісь інституції, а про підтримку людей, які постраждали від терористичних атак і вмирають сьогодні, – сказав він.

Із-поміж високопосадовців, які побували в Ізраїлі після нападу, були лише міністри закордонних справ Чехії та Британії. Також очікується, що цього тижня візит здійснить державний секретар США Ентоні Блінкен.

Що відомо про причетність Росії до атаки ХАМАС на Ізраїль

За словами президента Володимира Зеленського, Кремль підтримує ХАМАС і допомагав у підготовці та проведенні атаки на Ізраїль.

Глава держави зазначив, що за атакою стоять ті, хто публічно підтримував терористів ХАМАС і поставляв їм зброю.

Зеленський підкреслив, що це відбувається вже досить тривалий час.

Також у соцмережах ви можете побачити по сітках, хто дає відповідні сигнали. Ми вважаємо, що Росія одна з тих, хто допомагав і стоїть за такими відповідними кроками

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