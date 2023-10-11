Вранці 11 жовтня стало відомо про те, що український лідер Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Брюсселя.

Зеленський несподівано прибув до Брюсселя: що про це відомо

Про візит глави держави до столиці Євросоюзу першими дізналися українські журналісти, згодом цю інформацію підтвердив й сам Зеленський.

Що важливо розуміти, 11 жовтня у Брюсселі відбувається зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн" - ред.), а також зустріч міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна-НАТО.

Як вдалося дізнатися ЗСУ, перед початком засідання український лідер та очільник Альянсу Єнс Столтенберг мають намір поспілкуватися з пресою.

Що важливо розуміти, це не вперше президент України приїздить до Брюсселя з початку повномасштабної російсько-української війни.

Попередній його візит відбувся у лютому 2023 року.

Що відомо про візит Зеленського у Румунію

Як уже згадувалося раніше, 10 жовтня глава держави Володимир Зеленський також відвідав Румунію.

Під час цього візиту він встиг зустрітися з очільниками обох палат румунського парламенту Ніколає Чуке й Альфредом Сімонісом, а також прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку.

Після зустрічі з румунським президентом Клаусом Йоганнісом Володимир Зеленський офіційно оголосив, що Київ та Бухарест підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах, а також обговорювали посилення української протиповітряної оборони.