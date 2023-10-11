Вранці 11 жовтня стало відомо про те, що український лідер Володимир Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Брюсселя.
Зеленський несподівано прибув до Брюсселя: що про це відомо
Про візит глави держави до столиці Євросоюзу першими дізналися українські журналісти, згодом цю інформацію підтвердив й сам Зеленський.
Що важливо розуміти, 11 жовтня у Брюсселі відбувається зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн" - ред.), а також зустріч міністрів оборони країн НАТО і засідання Ради Україна-НАТО.
Як вдалося дізнатися ЗСУ, перед початком засідання український лідер та очільник Альянсу Єнс Столтенберг мають намір поспілкуватися з пресою.
Що важливо розуміти, це не вперше президент України приїздить до Брюсселя з початку повномасштабної російсько-української війни.
Попередній його візит відбувся у лютому 2023 року.
Що відомо про візит Зеленського у Румунію
Як уже згадувалося раніше, 10 жовтня глава держави Володимир Зеленський також відвідав Румунію.
Під час цього візиту він встиг зустрітися з очільниками обох палат румунського парламенту Ніколає Чуке й Альфредом Сімонісом, а також прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку.
Після зустрічі з румунським президентом Клаусом Йоганнісом Володимир Зеленський офіційно оголосив, що Київ та Бухарест підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах, а також обговорювали посилення української протиповітряної оборони.
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