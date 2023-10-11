Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель — первые подробности и видео
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Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель — первые подробности и видео

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Енс Столтенберг
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Утром 11 октября стало известно о том, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Брюссель.

Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель: что об этом известно

О визите главы государства в столицу Евросоюза первыми узнали украинские журналисты, впоследствии подтвердил эту информацию и сам Зеленский.

Что важно понимать, 11 октября в Брюсселе проходит встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн" - ред.), а также встреча министров обороны стран НАТО и заседания Совета Украина-НАТО).

Как удалось узнать СМИ, перед началом заседания украинский лидер и глава Альянса Йенс Столтенберг намерены пообщаться с прессой.

Что важно понимать, это не первый раз президент Украины приезжает в Брюссель с начала полномасштабной российско-украинской войны.

Предыдущий его визит состоялся в феврале 2023 года.

Что известно о визите Зеленского в Румынию

Как уже упоминалось ранее, 10 октября глава государства Владимир Зеленский также посетил Румынию.

В ходе этого визита он успел встретиться с главами обеих палат румынского парламента Николае Чуке и Альфредом Симонисом, а также премьер-министром страны Марчелом Чолаку.

После встречи с румынским президентом Клаусом Иоганнисом Владимир Зеленский официально объявил, что Киев и Бухарест подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых областях, а также обсуждали усиление украинской противовоздушной обороны.

Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16: создается Центр подготовки пилотов. Мы обсудили с господином Президентом Клаусом Йоханнисом, как ускорить эту подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения. Спасибо за все предоставленные Румынией пакеты поддержки и за то, что мы обсудили сегодня. Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО, - сообщил Зеленский.

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