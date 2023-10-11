Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель — первые подробности и видео

Утром 11 октября стало известно о том, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Брюссель.
Зеленский неожиданно прибыл в Брюссель: что об этом известно
О визите главы государства в столицу Евросоюза первыми узнали украинские журналисты, впоследствии подтвердил эту информацию и сам Зеленский.
Что важно понимать, 11 октября в Брюсселе проходит встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн" - ред.), а также встреча министров обороны стран НАТО и заседания Совета Украина-НАТО).
Как удалось узнать СМИ, перед началом заседания украинский лидер и глава Альянса Йенс Столтенберг намерены пообщаться с прессой.
Что важно понимать, это не первый раз президент Украины приезжает в Брюссель с начала полномасштабной российско-украинской войны.
Предыдущий его визит состоялся в феврале 2023 года.
Что известно о визите Зеленского в Румынию
Как уже упоминалось ранее, 10 октября глава государства Владимир Зеленский также посетил Румынию.
В ходе этого визита он успел встретиться с главами обеих палат румынского парламента Николае Чуке и Альфредом Симонисом, а также премьер-министром страны Марчелом Чолаку.
После встречи с румынским президентом Клаусом Иоганнисом Владимир Зеленский официально объявил, что Киев и Бухарест подписали декларацию о сотрудничестве в ключевых областях, а также обсуждали усиление украинской противовоздушной обороны.
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