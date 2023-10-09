Зеленский раскрыл главную задачу нового командующего ТрО

Зеленский назвал задачу командующего ТрО

Зеленский рассказал, что произвел замену командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Вместо Игоря Танцюры командующим назначен Анатолий Баргилевич. Поделиться

Главная задача – развитие Сил территориальной обороны не должно останавливаться.

Спасибо всем, кто заботится об Украине и сражается ради нашего государства! Готовим новое усиление наших воинов. Поделиться

Замена командующего ТРО

9 октября Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил терробороны и назначил вместо него Анатолия Баргилевича.

Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, - говорится в указе №678/2023. Поделиться

В указе №679/2023 говорится о назначении генерал-майора Анатолия Баргилевича Командующим Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что в мае 2022 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что под Бахмутом был уничтожен автомобиль, где "вероятно находился" Танцюра. Эту информацию опровергли.