Зеленский раскрыл главную задачу нового командующего ТрО
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскрыл главную задачу нового командующего ТрО

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский назвал основную задачу нового командующего Сил территориальной обороны ВСУ Анатолия Баргилевича.

Зеленский назвал задачу командующего ТрО

Зеленский рассказал, что произвел замену командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Вместо Игоря Танцюры командующим назначен Анатолий Баргилевич.

Главная задача – развитие Сил территориальной обороны не должно останавливаться.

Спасибо всем, кто заботится об Украине и сражается ради нашего государства! Готовим новое усиление наших воинов.

Замена командующего ТРО

9 октября Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил терробороны и назначил вместо него Анатолия Баргилевича.

Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, - говорится в указе №678/2023.

В указе №679/2023 говорится о назначении генерал-майора Анатолия Баргилевича Командующим Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что в мае 2022 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что под Бахмутом был уничтожен автомобиль, где "вероятно находился" Танцюра. Эту информацию опровергли.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ТРО ВСУ пополнились британскими БТР и CVRT. Что о них известно
Силы ТРО ВСУ пополнились британскими БТР и CVRT. Что о них известно
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Воскрешение" командующего ЧФ РФ. В России опозорились после публикации нового видео
"Воскрешение" командующего ЧФ РФ. В России опозорились после публикации нового видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский уволил командующего Сил терробороны ВСУ и сразу нашел ему замену
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.