Зеленский раскрыл главную задачу нового командующего ТрО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал основную задачу нового командующего Сил территориальной обороны ВСУ Анатолия Баргилевича.
Зеленский назвал задачу командующего ТрО
Зеленский рассказал, что произвел замену командующего Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
Главная задача – развитие Сил территориальной обороны не должно останавливаться.
Замена командующего ТРО
9 октября Зеленский уволил Игоря Танцюру с должности командующего Сил терробороны и назначил вместо него Анатолия Баргилевича.
В указе №679/2023 говорится о назначении генерал-майора Анатолия Баргилевича Командующим Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.
Напомним, что в мае 2022 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что под Бахмутом был уничтожен автомобиль, где "вероятно находился" Танцюра. Эту информацию опровергли.
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