Зеленський розкрив головне завдання нового командувача ТрО
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський розкрив головне завдання нового командувача ТрО

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав основне завдання нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Анатоля Баргилевича.

Зеленський назвав завдання командувача ТрО

Зеленський розповів, що провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Баргилевича.

Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися.

Дякую всім, хто дбає про Україну та бʼється заради нашої держави! Готуємо нове посилення для наших воїнів.

Заміна командувача ТрО

9 жовтня Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил тероборони та призначив замість нього Анатолія Баргилевича.

Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України, - йдеться в указі №678/2023.

В указі №679/2023 йдеться про призначення генерал-майора Анатолія Баргилевича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Нагадаємо, що у травні 2022 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що під Бахмутом було знищено автомобіль, де "ймовірно перебував" Танцюра. Цю інформацію спростували.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ТрО ЗСУ поповнилися британськими БТР і CVRT. Що про них відомо
Сили ТрО ЗСУ поповнилися британськими БТР і CVRT. Що про них відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Воскресіння" командувача ЧФ РФ. У Росії зганьбилися новим відео
"Воскресіння" командувача ЧФ РФ. У Росії зганьбилися новим відео
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звільнив командувача Сил тероборони ЗСУ та одразу знайшов йому заміну
Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм