Зеленський розкрив головне завдання нового командувача ТрО

Президент України Володимир Зеленський назвав основне завдання нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ Анатоля Баргилевича.
Зеленський назвав завдання командувача ТрО
Зеленський розповів, що провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися.
Заміна командувача ТрО
9 жовтня Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил тероборони та призначив замість нього Анатолія Баргилевича.
В указі №679/2023 йдеться про призначення генерал-майора Анатолія Баргилевича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
Нагадаємо, що у травні 2022 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що під Бахмутом було знищено автомобіль, де "ймовірно перебував" Танцюра. Цю інформацію спростували.
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