Зеленський розкрив головне завдання нового командувача ТрО

Зеленський назвав завдання командувача ТрО

Зеленський розповів, що провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Баргилевича. Поширити

Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися.

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Заміна командувача ТрО

9 жовтня Зеленський звільнив Ігоря Танцюру з посади командувача Сил тероборони та призначив замість нього Анатолія Баргилевича.

Звільнити Танцюру Ігоря Івановича з посади командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України, - йдеться в указі №678/2023. Поширити

В указі №679/2023 йдеться про призначення генерал-майора Анатолія Баргилевича Командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Нагадаємо, що у травні 2022 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що під Бахмутом було знищено автомобіль, де "ймовірно перебував" Танцюра. Цю інформацію спростували.