Выделение более 21% ВВП на оборону. Зеленский ввел в действие решение СНБО
Категория
Украина
Дата публикации

Выделение более 21% ВВП на оборону. Зеленский ввел в действие решение СНБО

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о выделении из государственного бюджета не менее 21,6% валового внутреннего продукта на оборону.

Зеленский ввел в действие решение СНБО

Решение СНБО под названием "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" касается финансирования сектора национальной безопасности и обороны.

В решении отмечено, что Кабмин должен предусмотреть в бюджете на 2024 год выделение не менее 1,692 триллиона гривен на оборону.

Контроль за исполнением решения СНБО возложили на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Указ действует для опубликования.

Бюджет Украины на 2024 год

В сентябре парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2024 год. Его приоритетом является безопасность и оборона.

Также 55,8 миллиарда гривен предусмотрено на производство оружия в Украине.

6 октября Рада приняла во втором чтении законопроект №10038 об увеличении расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 миллиарда гривен.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Рада планирует на 300 млрд гривен увеличить расходы на оборону Украины
Рада планирует на 300 млрд гривен увеличить расходы на оборону Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские власти планируют масштабную перекройку бюджета — что известно
Украинские власти планируют масштабную перекройку бюджета — что известно
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Рада приняла изменения в бюджет и установила сразу 2 рекорда в истории Украины
ВРУ, Руслан Стефанчук

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.