Выделение более 21% ВВП на оборону. Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о выделении из государственного бюджета не менее 21,6% валового внутреннего продукта на оборону.

Зеленский ввел в действие решение СНБО

Решение СНБО под названием "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины" касается финансирования сектора национальной безопасности и обороны.

В решении отмечено, что Кабмин должен предусмотреть в бюджете на 2024 год выделение не менее 1,692 триллиона гривен на оборону.

Контроль за исполнением решения СНБО возложили на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Указ действует для опубликования.

Бюджет Украины на 2024 год

В сентябре парламент принял в первом чтении проект госбюджета на 2024 год. Его приоритетом является безопасность и оборона.

Также 55,8 миллиарда гривен предусмотрено на производство оружия в Украине.

6 октября Рада приняла во втором чтении законопроект №10038 об увеличении расходов госбюджета в 2023 году на 322,6 миллиарда гривен.