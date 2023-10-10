Виділення понад 21% ВВП на оборону. Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про виділення з державного бюджету щонайменше 21,6% валового внутрішнього продукту на оборону.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Рішення РНБО під назвою «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України» стосується фінансування сектора національної безпеки й оборони.

У рішенні зазначено, що Кабмін має передбачити у бюджеті на 2024 рік виділення щонайменше 1,692 трильйона гривень на оборону.

Контроль за виконанням рішення РНБО поклали на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Указ чинний з для опублікування.

Бюджет України на 2024 рік

У вересні парламент ухвалив у першому читанні проєкт держбюджету на 2024 рік. Його пріоритетом є безпека і оборона.

Також 55,8 мільярда гривень передбачені на виробництво зброї в Україні.

6 жовтня Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 мільярда гривень.