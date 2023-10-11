Зеленский намерен посетить Израиль — Axios

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский хочет поехать в Израиль, чтобы выразить солидарность с народом этой мужественной страны.
Зеленский планирует поехать в Израиль
Офис президента Украины обратился к израильской стороне с просьбой дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского.
Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на собеседников в украинских и израильских властях.
Источники Axios утверждают, что офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит. Но переговоры по этому вопросу носят предварительный характер, и дата предполагаемого визита еще не определена.
Визит украинского президента имеет целью проявить солидарность с Израилем, который 7 октября подвергся нападению со стороны террористической группировки ХАМАС.
Ранее в среду Зеленский, прибывший в Брюссель для очного участия в заседании Контактной группы по обороне Украины, призвал других лидеров посетить Израиль в знак солидарности, сославшись на визиты чиновников в Киев в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.
Из высокопоставленных чиновников, которые побывали в Израиле после нападения, были только министры иностранных дел Чехии и Британии. Также ожидается, что на этой неделе визит совершит государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Что известно о причастности России к атаке ХАМАС на Израиль
По словам президента Владимира Зеленского, Кремль поддерживает ХАМАС и помогал в подготовке и проведении атаки на Израиль.
Глава государства отметил, что за атакой стоят те, кто публично поддерживал террористов ХАМАС и поставлял им оружие.
Зеленский подчеркнул, что это происходит уже достаточно продолжительное время.
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