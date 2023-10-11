Зеленский намерен посетить Израиль — Axios

По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский хочет поехать в Израиль, чтобы выразить солидарность с народом этой мужественной страны.

Зеленский планирует поехать в Израиль

Офис президента Украины обратился к израильской стороне с просьбой дать согласие на официальный визит Владимира Зеленского.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на собеседников в украинских и израильских властях.

Источники Axios утверждают, что офис Зеленского направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит. Но переговоры по этому вопросу носят предварительный характер, и дата предполагаемого визита еще не определена.

Визит украинского президента имеет целью проявить солидарность с Израилем, который 7 октября подвергся нападению со стороны террористической группировки ХАМАС.

Ранее в среду Зеленский, прибывший в Брюссель для очного участия в заседании Контактной группы по обороне Украины, призвал других лидеров посетить Израиль в знак солидарности, сославшись на визиты чиновников в Киев в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ.

Вот почему я призываю всех лидеров навестить Израиль и показать свою поддержку народу. Я не говорю о каких-то институтах, а о поддержке людей, пострадавших от террористических атак и умирающих сегодня, – сказал он. Поделиться

Из высокопоставленных чиновников, которые побывали в Израиле после нападения, были только министры иностранных дел Чехии и Британии. Также ожидается, что на этой неделе визит совершит государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Что известно о причастности России к атаке ХАМАС на Израиль

По словам президента Владимира Зеленского, Кремль поддерживает ХАМАС и помогал в подготовке и проведении атаки на Израиль.

Глава государства отметил, что за атакой стоят те, кто публично поддерживал террористов ХАМАС и поставлял им оружие.

Зеленский подчеркнул, что это происходит уже достаточно продолжительное время.