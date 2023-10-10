Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении электронного декларирования чиновников с немедленным открытием деклараций.
Зеленский подписал закон о возвращении и открытии е-деклараций
В карточке законопроекта 9534 говорится, что он возвращен с подписью президента.
Что известно о е-декларации
5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр должен был открыть только через год.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что примет решение относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
Украинцы всего за сутки собрали более 25 тысяч подписей под петицией с требованием к президенту наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент, чтобы открыть реестр имущественных деклараций чиновников.
12 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, сохраняющий ограничения по электронному декларированию.
20 сентября Верховная Рада одобрила исправленный закон о возобновлении е-декларирования.
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