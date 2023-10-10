Зеленский подписал закон о возвращении и открытии е-деклараций

В карточке законопроекта 9534 говорится, что он возвращен с подписью президента.

Что известно о е-декларации

5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр должен был открыть только через год.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что примет решение относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.

Украинцы всего за сутки собрали более 25 тысяч подписей под петицией с требованием к президенту наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент, чтобы открыть реестр имущественных деклараций чиновников.

12 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на закон, сохраняющий ограничения по электронному декларированию.

20 сентября Верховная Рада одобрила исправленный закон о возобновлении е-декларирования.