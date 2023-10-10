Зеленський підписав закон про повернення та відкриття е-декларацій

У картці законопроекту 9534 йдеться, що його повернуто з підписом президента.

Що відомо про е-декларації

5 вересня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр мали відкрити лише через рік.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що прийме рішення щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Українці лише за добу зібрали понад 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.

12 вересня президент Володимир Зеленський наклав вето на закон, який зберігає обмеження щодо електронного декларування.

20 вересня Верховна Рада схвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.