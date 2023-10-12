США не выдвинули Израилю условий применения американского оружия против ХАМАС
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Мир
Дата публикации

США не выдвинули Израилю условий применения американского оружия против ХАМАС

Ллойд Остин
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Источник:  The Wall Street Journal

Министр обороны Ллойд Остин заявил, что США не ставили условий по использованию Израилем американского оружия в борьбе против ХАМАС.

США не ограничивают Израиль в ударах по ХАМАСу

США - главный поставщик военной техники в Израиль и отправили в страну боеприпасы и другое оружие после вторжения ХАМАС.

Остин сказал, что его страна не ограничивала использование Израилем американского оружия в борьбе с Газой, доверяя израильским силам делать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Это профессиональная армия, возглавляемая профессиональным руководством, и мы надеемся и ожидаем, что они будут делать правильные вещи во время своей кампании. Мы оставляем за ними определять, как будут выглядеть их операции, но у нас нет оснований полагать, что они будут делать что-то иначе.

Что известно об атаке ХАМАС на Израиль

7 октября Израиль подвергся внезапной атаке террористов из ХАМАС, которые смогли проникнуть на близлежащие территории Израиля возле сектора Газа.

После атаки Израиль объявил о состоянии войны против ХАМАС и призвал резервистов.

Известно, что от атаки погибли более 1300 израильтян. В Газе в результате бомбардировок Израиля погибли более 1417 человек.

Известно, что ХАМАС взял в заложники 97 человек. Террористы угрожают их казнить, если Израиль продолжит бомбардировку.

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