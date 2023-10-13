У полоні ХАМАСу можуть перебувати громадяни України — посол

Українські громадяни можуть перебувати у заручниках ХАМАСу. Наразі ця інформація перевіряється.
Українці можуть бути в полоні ХАМАСу
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що у полоні бойовиків ХАМАСу, ймовірно, перебувають громадяни України.
Така інформація є в ізраїльських спецслужб.
За словами Корнійчука, інформація потребує перевірки, однак «скоріше за все, це відповідає дійсності».
Корнійчук розповів, що українські дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією для розшуку українських громадян.
Від атаки ХАМАСу загинуло 7 українців
Нагадаємо, що напередодні стало відомо про те, що в Ізраїлі загинуло сім громадян України.
Корнійчук додав, що з сімох загиблих українців лише одна громадянка мала тільки український паспорт.
Решта проживала в Ізраїлі постійно та мали ізраїльський паспорт.
Консули встановили особисті дані загиблих українців та підтримують зв'язок з родичам. Ведеться підготовка до репатріації тіл.
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