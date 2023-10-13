У полоні ХАМАСу можуть перебувати громадяни України — посол

Українські громадяни можуть перебувати у заручниках ХАМАСу. Наразі ця інформація перевіряється.

Українці можуть бути в полоні ХАМАСу

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що у полоні бойовиків ХАМАСу, ймовірно, перебувають громадяни України.

Така інформація є в ізраїльських спецслужб.

За словами Корнійчука, інформація потребує перевірки, однак «скоріше за все, це відповідає дійсності».

Варто розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але , скоріше за все, це відповідає дійсності. Поширити

Корнійчук розповів, що українські дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією для розшуку українських громадян.

Від атаки ХАМАСу загинуло 7 українців

Нагадаємо, що напередодні стало відомо про те, що в Ізраїлі загинуло сім громадян України.

Корнійчук додав, що з сімох загиблих українців лише одна громадянка мала тільки український паспорт.

Решта проживала в Ізраїлі постійно та мали ізраїльський паспорт.

Консули встановили особисті дані загиблих українців та підтримують зв'язок з родичам. Ведеться підготовка до репатріації тіл.