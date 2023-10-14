США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі

США можуть розгорнути свою морську піхоту в Ізраїлі

Як дізнався CNN від своїх анонімних джерел, 26-й експедиційний підрозділ морської піхоти сил швидкого реагування, який може проводити спеціальні операції, уже розпочав підготовку на випадок, якщо йому буде наказано наблизитися до Ізраїлю, щоб зміцнити там позиції армії США.

Згідно з даними журналістів, підрозділ, який наразі знаходиться на борту десантного корабля USS Bataan, налічує приблизно 2000 морських піхотинців і моряків.

У нього є всі необхідні ресурси для того, щоб провести масштабну евакуацію.

Що важливо розуміти, ключові завдання цієї групи - це операції з евакуації та гуманітарна допомога.

Такого наказу підрозділу ще не давали Але останніми днями офіційні особи з питань оборони неодноразово заявляли, що Пентагон зможе швидко надіслати додаткові сили та засоби в регіон, якщо це буде необхідно, оскільки Ізраїль продовжує воювати проти терористичного угруповання ХАМАС. Поширити

На цьому тлі не можна не згадати про те, що нещодавно Штати розгорнули ударну групу авіаносців "Форд" у східному Середземномор'ї.

У такий спосіб вони мали намір продемонструвати стримування будь-яких груп або країн, у яких може виникнути спокуса вступити в конфлікт.

Як США на офіційному рівні коментують війну в Ізраїлі

За словами очільника Пентагона Ллойда Остіна, Штати мають ресурси та можливості одночасно надавати всю необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Він також звернув увагу на те, що поки Білий дім не висуває жодних умов щодо застосування військової допомоги, яку він передає Тель-Авіву, однак розраховує на належне її використання.

10 жовтня офіційний Вашингтон заявив, що не планує вводити війська в Ізраїль, щоб допомогти йому відбити атаку ХАМАС.