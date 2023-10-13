В Белом доме впервые прокомментировали приказ Израиля об эвакуации гражданских из Газы в течение суток

В администрации президента США Джо Байдена назвали приказ израильских военных по эвакуации гражданских жителей сектора Газа в течение суток невыполнимым, однако необходимым.

Что известно о реакции Белого дома на события в Израиле

По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, конечно, такой приказ неосуществлен, однако его объявление действительно было необходимо.

Понятно и то, что они пытаются вывести мирных жителей из-под удара и честно их предупреждают, и то, что это практически невыполнимая задача. Там миллион людей и плотная урбанизированная среда. Но это уже зона боевых действий. Поэтому я не думаю, что кто недооценивает сложности такой эвакуации, - отметил Кирби. Поделиться

По его словам, США совершенно не на стороне того, чтобы в результате военной операции ЦАХАЛа пострадали мирные жители Газы.

Однако он отметил, что по поводу причин столь коротких сроков для проведения эвакуации следует обращаться к израильским военным.

Кирби заверил, что США продолжают работать вместе с коллегами из Израиля для обеспечения эвакуации населения Газы.

Что известно о помощи Израиля со стороны США

По словам Министра обороны Израиля Йоава Галанта, сегодня в Израиле должен приземлиться самолет со второй партией оружия от США.

Сегодня мы получим второй самолет, который перевозит необходимые боеприпасы для ЦАХАЛ... Развертывание сил США на суше, в воздухе и море посылает сильный сигнал нашим партнерам и врагам в регионе, - отметил Галант во время встречи с руководителем Пентагона Ллойдом Остином. Поделиться

Остин в свою очередь заявил, что "зверствам нет оправдания" и призвал осудить ХАМАС.