В Белом доме впервые прокомментировали приказ Израиля об эвакуации гражданских из Газы в течение суток

В администрации президента США Джо Байдена назвали приказ израильских военных по эвакуации гражданских жителей сектора Газа в течение суток невыполнимым, однако необходимым.
Что известно о реакции Белого дома на события в Израиле
По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, конечно, такой приказ неосуществлен, однако его объявление действительно было необходимо.
По его словам, США совершенно не на стороне того, чтобы в результате военной операции ЦАХАЛа пострадали мирные жители Газы.
Однако он отметил, что по поводу причин столь коротких сроков для проведения эвакуации следует обращаться к израильским военным.
Кирби заверил, что США продолжают работать вместе с коллегами из Израиля для обеспечения эвакуации населения Газы.
Что известно о помощи Израиля со стороны США
По словам Министра обороны Израиля Йоава Галанта, сегодня в Израиле должен приземлиться самолет со второй партией оружия от США.
Остин в свою очередь заявил, что "зверствам нет оправдания" и призвал осудить ХАМАС.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-