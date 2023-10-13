У Білому домі вперше прокоментували наказ Ізраїля щодо евакуації цивільних з Гази упродовж доби
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Політика
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У Білому домі вперше прокоментували наказ Ізраїля щодо евакуації цивільних з Гази упродовж доби

Джон Кірбі
Джерело:  CNN

В адміністрації президента США Джо Байдена назвали наказ ізраїльских військових щодо евакуації цивільних жителів сектора Газа упродовж доби нездійсненним, однак необхідним. 

Що відомо про реакцію Білого дому на події в Ізраїлі

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, звісно такий наказ нездійснений, однак його оголошення дійсно було необхідне.

Зрозуміло і те, що вони намагаються вивести мирних жителів з-під удару і чесно їх попереджають, і те, що це практично нездійсненне завдання. Там мільйон людей і щільне урбанізоване середовище. Але це вже зона бойових дій. Тому я не думаю, що хтось недооцінює складнощі такої евакуації, - зазначив Кірбі.

За його словами, США абсолютно не на боці того, щоб внаслідок військової операції ЦАХАЛу постраждали мирні жителі Гази.

Однак він зазначив, що щодо причин таких коротких термінів для проведення евакуації слід звертатись до ізраїльських військових.

Кірбі запевнив, що США наразі продовжують працювати разом з колегами з Ізраїля для забезпечення евакуації населення Гази.

Що відомо про допомогу Ізраїлю з боку США

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, сьогодні в Ізраїлі має приземлитись літак з другою партією зброї від США.

Сьогодні ми отримаємо другий літак, який перевозить необхідні боєприпаси для ЦАХАЛ... Розгортання сил США на суші, у повітрі та на морі посилає сильний сигнал нашим партнерам і ворогам у регіоні, - зазначив Галант під час зустрічі з керівником Пентагону Ллойдом Остіном.

Остін своєю чергою заявив, що "звірствам немає виправдання" та закликав засудити ХАМАС.

Зараз не час для нейтралітету, або для фальшивої еквівалентності, або для виправдань невибачного... ХАМАС не може запропонувати нічого, крім фанатизму, фанатизму та смерті, - зазначив Остін.

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