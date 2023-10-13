У Білому домі вперше прокоментували наказ Ізраїля щодо евакуації цивільних з Гази упродовж доби

В адміністрації президента США Джо Байдена назвали наказ ізраїльских військових щодо евакуації цивільних жителів сектора Газа упродовж доби нездійсненним, однак необхідним.
Що відомо про реакцію Білого дому на події в Ізраїлі
За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, звісно такий наказ нездійснений, однак його оголошення дійсно було необхідне.
За його словами, США абсолютно не на боці того, щоб внаслідок військової операції ЦАХАЛу постраждали мирні жителі Гази.
Однак він зазначив, що щодо причин таких коротких термінів для проведення евакуації слід звертатись до ізраїльських військових.
Кірбі запевнив, що США наразі продовжують працювати разом з колегами з Ізраїля для забезпечення евакуації населення Гази.
Що відомо про допомогу Ізраїлю з боку США
За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, сьогодні в Ізраїлі має приземлитись літак з другою партією зброї від США.
Остін своєю чергою заявив, що "звірствам немає виправдання" та закликав засудити ХАМАС.
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