Ізраїль завдає ударів по Сирії — відео

Ізраїль атакує Сирію: перші подробиці

Як заявляє державне телебачення Сирії, ізраїльські військові завдали потужних ударів по аеропортах Дамаска та Алеппо.

Місцевий медіа-канал Sham FM повідомив, що відбивала атака сирійська ППО.

Окрім того, повідомляється, що аеропорту Алеппо було завдано шкоди, однак жертв немає.

Поки взагалі відсутня інформація про наслідки удару по аеропорту Дамаска.

Ізраїльські військові зазвичай не коментують подібні інциденти, і в четвер від них не було жодної негайної заяви.

Що важливо розуміти, Ізраїль протягом багатьох років завдавав ударів по обєктам, які він назвав пов'язаними з Іраном цілям у Сирії, зокрема й по аеропортах Алеппо та Дамаска.

Джерела заявили, що удари по аеропортах мають на меті перервати іранські лінії постачання до Сирії, де вплив Тегерана зріс після того, як він почав підтримувати президента Башара Асада в громадянській війні, що почалася в 2011 році.

Що важливо розуміти, атаки відбулися за день до приїзду міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Амірабдоллахіана

Міністерство транспорту Сирії вже заявило, що технічні групи виїхали для визначення масштабу пошкоджень на обох ділянках.

В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців

Згідно з даними речника МЗС України Олега Ніколенка, кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей.

Він офіційно підтвердив, що консулам вже вдалося встановити їхні особисті дані.

Наші дипломати підтримують зв'язок із родичами загиблих та роблять все можливе репатріації тіл.

У МЗС також повідомляють, що ще дев’ять українців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ще дев’ять громадян вважаються зниклими безвісти.