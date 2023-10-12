Израиль наносит удары по Сирии — видео

12 октября военно-воздушные силы Израиля нанесли несколько ударов по территории Сирии.

Израиль атакует Сирию: первые подробности

Как заявляет государственное телевидение Сирии, израильские военные нанесли мощные удары по аэропортам Дамаска и Алеппо.

Местный медиа-канал Sham FM сообщил, что отражала атаки сирийская ПВО.

Кроме того, сообщается, что аэропорту Алеппо был причинен ущерб, однако жертв нет.

Пока вообще отсутствует информация о последствиях удара по аэропорту Дамаска.

Израильские военные обычно не комментируют подобные инциденты, и в четверг от них не было ни одного немедленного заявления.

Что важно понимать, Израиль на протяжении многих лет наносил удары по объектам, которые он назвал связанным с Ираном целям в Сирии, в том числе и по аэропортам Алеппо и Дамаска.

Источники заявили, что удары по аэропортам преследуют цель прервать иранские линии поставок в Сирию, где влияние Тегерана возросло после того, как он начал поддерживать президента Башара Асада в начавшейся в 2011 году гражданской войне.

Что важно понимать, атаки произошли за день до приезда министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана.

Министерство транспорта Сирии уже заявило, что технические группы поехали для определения масштаба повреждений на обоих участках.

В Израиле выросло количество погибших украинцев

Согласно данным спикера МИД Украины Олега Николенко, количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек.

Он официально подтвердил, что консулам удалось установить их личные данные.

Наши дипломаты поддерживают связь с родственниками погибших и делают все возможное для репатриации тел.

В МИД также сообщают, что еще девять украинцев получили ранения разной степени тяжести. Еще девять граждан числятся пропавшими без вести.