Число погибших в Израиле украинцев продолжает расти

В МИД Украины сообщили, что количество погибших в Израиле в результате развязанных террористической палестинской группировкой ХАМАС боевых действий увеличилось до 11.

Что известно о гибели украинцев в Израиле

По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, в настоящее время ведомство подтверждает гибель 11 украинцев в Израиле.

В то же время, как отметил представитель, еще девять граждан Украины считаются пропавшими без вести.

При этом данные Министерства внутренних дел Израиля свидетельствуют о гибели 12 украинцев и о восьми гражданах Украины, которые считаются пропавшими без вести.

Что известно о попытках США урегулировать ситуацию

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с Махмудом Аббасом, главой Палестинской администрации и лидером движения ФАТХ, противостоящим палестинской группировке ХАМАС.

Встреча, прошедшая в столице Иордании Аммани, состоялась после короткого визита Блинкета в Израиль и стала первой встречей представителя США с представителем Палестинской автономии после обострения конфликта на израильской границе.

По информации британского издания Sky News, официальные лица Белого дома опасаются распространения конфликта на Западный берег реки Иордан, где базируется поддерживаемая западными странами Палестинская администрация.

87-летний Аббас был лидером палестинских властей за последние 18 лет. Его начальный четырехлетний срок был продлен из-за невозможности проведения выборов на палестинской территории.

Источники издания отмечают, что Аббас глубоко разочарован Америкой и Западом из-за ненадлежащего внимания к палестинскому вопросу.

Кроме того, появлялись сообщения о том, что Аббас вскоре посетит Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Источники издания в Палестине не исключают возможность такой встречи.