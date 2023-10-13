Кількість загиблих в Ізраїлі українців продовжує зростати

У МЗС України повідомили, що кількість загиблих в Ізраїлі внаслідок розв'язаних терористичним палестинським угрупованням ХАМАС бойових дій збільшилась до 11.

Що відомо про загибель українців в Ізраїлі

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, наразі відомство підтверджує загибель 11 українців в Ізраїлі.

Водночас, як зазначив речник, іще дев‘ять громадян України вважаються зниклими безвісти.

При цьому, дані Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю свідчать про загибель 12 українців та про вісьмох громадян України, які вважають зниклими безвісти.

Що відомо про спроби США врегулювати ситуацію

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з Махмудом Аббасом, головою Палестинської адміністрації та лідером руху ФАТХ, що протистоїть палестинському угрупованню ХАМАС.

Зустріч, що пройшла у столиці Йорданії Аммані, відбулася після короткого візиту Блінкета до Ізраїлю, та стала першою зустріччю представника США з представником Палестинської автономії після загострення конфлікту на ізраїльському кордоні.

За інформацією британського видання Sky News, офіційні особи Білого дому побоюються поширення конфлікту на Західний берег річки Йордан, де базується підтримувана західними країнами Палестинська адміністрація.

87-річний Аббас був лідером палестинської влади протягом останніх 18 років. Його початковий чотирирічний термін було продовжено через неможливість проведення виборів на палестинській території.

Джерела видання зазначають, що Аббас глибоко розчарований Америкою та Заходом через неналежну увагу до палестинського питання.

Крім цього, з’являлися повідомлення про те, що Аббас незабаром відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Джерела видання в Палестині не відкидають можливість такої зустрічі.