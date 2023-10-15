В штаб-квартиру ООН в Ливане попала ракета — WSJ

Организация Объединенных Наций заявила, что в ее штаб-квартиру на юге Ливана попала ракета. Кем была выпущена ракета, пока неизвестно.

Ракета попала в штаб-квартиру ООН в Ливане

Об ударе сообщили на фоне увеличения атак вдоль израильско-ливанской границы.

Временные силы ООН в Ливане, призванные поддерживать мир вдоль израильско-ливанской границы, заявили, что их база в Средиземном море была поражена ракетой, но никто не пострадал.

Несмотря на наши усилия, военная эскалация продолжается. Мы призываем все привлеченные стороны прекратить огонь и разрешить нам, как миротворцам, помочь найти решение. Никто не хочет видеть больше людей ранеными или убитыми, – заявили в силах ООН. Поделиться

Силы ООН пытаются определить, была ли ракета выпущена Израилем или ливанскими боевиками из Хезболлы.

Какое-либо нападение на ООН может быть военным преступлением, говорится в заявлении сил ООН.

Напомним, что Хезболла обстреливает север Израиля с тех пор как боевики ХАМАС на юге Израиля убили более 1400 израильтян.

Хезболла трижды за день обстреляла Израиль

15 октября Хезболла заявила, что трижды атаковала израильские военные посты у границы с Ливаном.

Армия обороны Израиля заявила, что из Ливана по Израилю было выпущено девять ракет, пять из которых были перехвачены.

9 rockets were fired from Lebanon into Israeli territory.



The IDF Aerial Defense Array intercepted 5 rockets according to protocol.



The IDF is currently striking the launchsite in Lebanon. — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

Атаки увеличились после того, как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что «никто не может гарантировать контроль над ситуацией и предотвратить распространение конфликта», если Израиль продолжит свое наступление на сектор Газа.