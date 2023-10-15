В штаб-квартиру ООН в Ливане попала ракета — WSJ

Организация Объединенных Наций заявила, что в ее штаб-квартиру на юге Ливана попала ракета. Кем была выпущена ракета, пока неизвестно.
Ракета попала в штаб-квартиру ООН в Ливане
Об ударе сообщили на фоне увеличения атак вдоль израильско-ливанской границы.
Временные силы ООН в Ливане, призванные поддерживать мир вдоль израильско-ливанской границы, заявили, что их база в Средиземном море была поражена ракетой, но никто не пострадал.
Силы ООН пытаются определить, была ли ракета выпущена Израилем или ливанскими боевиками из Хезболлы.
Какое-либо нападение на ООН может быть военным преступлением, говорится в заявлении сил ООН.
Напомним, что Хезболла обстреливает север Израиля с тех пор как боевики ХАМАС на юге Израиля убили более 1400 израильтян.
Хезболла трижды за день обстреляла Израиль
15 октября Хезболла заявила, что трижды атаковала израильские военные посты у границы с Ливаном.
Армия обороны Израиля заявила, что из Ливана по Израилю было выпущено девять ракет, пять из которых были перехвачены.
Атаки увеличились после того, как министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что «никто не может гарантировать контроль над ситуацией и предотвратить распространение конфликта», если Израиль продолжит свое наступление на сектор Газа.
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