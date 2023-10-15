Израиль внезапно отменил наступление на Сектор Газа — уже известна причина

Согласно данным издания The New York Times, армия Израиля из-за погодных условий вынуждена была отменить наземное наступление на Сектор Газа. По всей вероятности, оно состоится чуть позже.

Почему Израиль отменил наступление на Сектор Газа

Первые подробности о неожиданной отмене наземной операции ЦАХАЛ редакция NYT узнала от своих инсайдеров непосредственно в армии Израиля.

Как утверждают израильские офицеры, первоначально вторжение намеревались начать 14-15 октября, однако наступление решили отложить на несколько дней из-за облачности, которая "осложнила бы израильским пилотам и операторам беспилотников обеспечение воздушного прикрытия сухопутных войск".

Инсайдеры издания также обращают внимание на то, что во время спецоперации кроме пехоты израильские ударные силы будут включать танки, саперов и спецназ.

Сухопутные войска будут прикрывать боевые самолеты, вертолеты, беспилотники и артиллерия, которая будет стрелять из суши и моря.

Представители ЦАХАЛ не скрывают, что их главная цель в этой войне – окончательно уничтожить ХАМАС и ликвидировать всех его лидеров, которые организовали атаку на Израиль 7 октября 2023 года.

Израиль не разрешает эвакуировать украинцев из сектора Газа

Как сообщает украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, за два часа до запланированной эвакуации украинцев и других иностранцев из Сектора Газа власти Израиля по непонятным причинам отозвали свое разрешение.

Мы не понимаем, почему не разрешают эвакуацию гражданам Украины, как и остальным гражданам иностранных государств. Тем более что все настаивают на том, что в первую очередь эвакуировать нужно женщин и детей, - заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Поделиться

Согласно данным Дмитрия Лубинца, сейчас известно о 243 гражданах Украины, которых срочно нужно эвакуировать из Сектора Газа, однако это количество может возрасти.