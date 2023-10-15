Израиль неожиданно заблокировал эвакуацию украинцев из Сектора Газы — Лубинец

За два часа до запланированной эвакуации украинцев и других иностранцев из Сектора Газа власти Израиля по непонятным причинам отозвали свое разрешение.

Израиль запретил эвакуацию иностранцев из сектора Газа

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, 14 октября украинская сторона получила официальное разрешение на эвакуацию своих граждан, как и других граждан иностранных государств, которые должны были пересечь пункт пропуска "Рафах".

Это фактически единственный пункт пропуска, который может использоваться для эвакуации гражданского населения, и граждане иностранных стран могли выйти на территорию Египта. Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщило о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение, – рассказывает омбудсман. Поделиться

Дмитрий Лубенец обращает внимание на то, что уже есть официальное заявление от нашего Министерства иностранных дел на этот счет.

Более того, наш посол направил ноту протеста властям Израиля.

По его словам, так же сделали или намерены сделать еще ряд стран.

Мы не понимаем, почему не разрешают эвакуацию гражданам Украины, как и остальным гражданам иностранных государств. Тем более, что все настаивают на том, что в первую очередь эвакуацию запросили женщины и дети, - заявляет уполномоченный Верховной Рады по правам человека. Поделиться

Дмитрий Лубинец также обращает внимание, что сам пункт пропуска "Рафал" открыт со стороны Египта. Об этом напрямую заявляют и власти страны.

В Секторе Газа сейчас настоящая гуманитарная катастрофа

Как считает омбудсман, ситуацию в Секторе Газа "надо называть гуманитарной катастрофой", поскольку там не просто нет света, есть проблемы с водой, с едой, с лекарствами, а также там нет мобильной связи.

Что важно понимать, сейчас известно о 243 гражданах Украины, которых срочно нужно эвакуировать из Сектора Газа, однако это количество может возрасти.