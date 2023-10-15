Ізраїль несподівано заблокував евакуацію українців із Сектора Гази — Лубінець

За дві години до запланованої евакуації українців та інших іноземців із Сектору Гази влада Ізраїлю з незрозумілих причин відкликала свій дозвіл.

Ізраїль заборонив евакуацію іноземців із Сектора Гази

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, 14 жовтня українська сторона отримала офіційний дозвіл на евакуацію своїх громадян України, як і інших громадян іноземних держав, які повинні були перетнути пункт перетину "Рафах".

Це фактично єдиний пункт перетину, який може застосовуватися для евакуації цивільного населення, і громадяни іноземних країн могли вийти на територію Єгипту. Сьогодні за дві години до цієї евакуації з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило про те, що вони не гарантують безпеку і відкликають цей дозвіл, - розповідає омбудсман. Поширити

Дмитро Лубенець звертає увагу на те, що уже є офіційна заява від нашого Міністерства закордонних справ з цього приводу.

Ба більше, наш посол надіслав ноту протесту владі Ізраїлю.

За його словами, так само зробили або мають намір зробити ще низка країн.

Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадянам України, як і решті громадян іноземних держав. Тим більше, що всі наполягають на тому, що в першу чергу евакуацію запросили жінки і діти, - заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини. Поширити

Дмитро Лубінець також звертає увагу на те, що сам пункт пропуску "Рафал" відкритий з боку Єгипту. Про це безпосередньо заявляє і влада країни.

У Секторі Гази зараз справжня гуманітарна катастрофа

Як вважає омбудсман, ситуацію в Секторі Гази "треба називати гуманітарною катастрофою", оскільки там не просто немає світла, є проблеми з водою, з їжею, з ліками, а також там немає вже й мобільного зв'язку.

Що важливо розуміти, наразі відомо про 243 громадян України, яких терміново потрібно евакуювати з Сектора Гази, однак ця кількість може зрости.