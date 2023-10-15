Ізраїль раптово скасував наступ на Сектор Гази — уже відома причина

Згідно з даними видання The New York Times, армія Ізраїлю через погодні умови вимушена була скасувати наземний наступ на Сектор Гази. Цілком ймовірно, він відбудеться згодом.

Чому Ізраїль скасував наступ на Сектор Гази

Перші подробиці про неочікуване скасування наземної операції ЦАХАЛ редакція NYT дізналася від своїх інсайдерів безпосередньо в армії Ізраїлю.

Як стверджують ізраїльські офіцери, спочатку вторгнення мали намір розпочати 14-15 жовтня, однак наступ вирішили відкласти на кілька днів через хмарність, яка "ускладнила б ізраїльським пілотам і операторам безпілотників забезпечення повітряного прикриття сухопутних військ".

Інсайдери видання також звертають увагу на те, що під час спецоперації, окрім піхоти, ізраїльські ударні сили включатимуть танки, саперів і спецназ.

Сухопутні війська прикриватимуть бойові літаки, вертольоти, безпілотники і артилерія, що стрілятиме з суші і моря.

Представники ЦАХАЛ не приховують, що їхня головна мета у цій війні – остаточно знищити ХАМАС та ліквідувати абсолютно усіх його лідерів, які організували атаку на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Ізраїль не дозволяє евакуювати українців із Сектора Гази

Як повідомляє український омбудсман Дмитро Лубінець, за дві години до запланованої евакуації українців та інших іноземців із Сектору Гази влада Ізраїлю з незрозумілих причин відкликала свій дозвіл.

Ми не розуміємо, чому не дозволяють евакуацію громадянам України, як і решті громадян іноземних держав. Тим більше, що всі наполягають на тому, що в першу чергу евакуацію запросили жінки і діти, - заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини. Поширити

Згідно з даними Дмитра Лубінця, наразі відомо про 243 громадян України, яких терміново потрібно евакуювати з Сектора Гази, однак ця кількість може зрости.