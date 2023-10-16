Израиль эвакуирует людей на границе с Ливаном

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана эвакуации жителей северного Израиля, проживающих в зоне до 2 километров от ливанской границы, в гостевые дома, финансируемые государством.

В план эвакуации включено 28 общин, а именно: Гаджар, Дишон, Кфар-Юваль, Маргалиот, Метула, Авивим, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Ифтач, Малкия, Мисгав-Ам, Йир'он, Дафна, Араб- аль-Арамше, Шломи, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Зарит, Шомера, Бецет, Адамит, Рош-ха-Никрам, Ханита и Кфар Гилади.

Реализацию плана одобрил министр обороны страны Йоав Галант. Его будут реализовывать главы местных муниципалитетов, Министерство внутренних дел и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.

Ракета попала в штаб-квартиру ООН в Ливане

Об ударе сообщили на фоне увеличения атак вдоль израильско-ливанской границы.

Временные силы ООН в Ливане, призванные поддерживать мир вдоль израильско-ливанской границы, заявили, что их база в Средиземном море была поражена ракетой, но никто не пострадал.

Несмотря на наши усилия, военная эскалация продолжается. Мы призываем все привлеченные стороны прекратить огонь и разрешить нам, как миротворцам, помочь найти решение. Никто не хочет видеть больше людей ранеными или убитыми, – заявили в силах ООН. Поделиться

Силы ООН пытаются определить, была ли ракета выпущена Израилем или ливанскими боевиками из Хезболла.

Какое-либо нападение на ООН может быть военным преступлением, говорится в заявлении сил ООН.

Напомним, что Хезболла обстреливает север Израиля с тех пор как боевики ХАМАС на юге Израиля убили более 1400 израильтян.