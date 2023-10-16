Израиль объявил эвакуацию жителей приграничных с Ливаном общин.
Израиль эвакуирует людей на границе с Ливаном
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о реализации плана эвакуации жителей северного Израиля, проживающих в зоне до 2 километров от ливанской границы, в гостевые дома, финансируемые государством.
В план эвакуации включено 28 общин, а именно: Гаджар, Дишон, Кфар-Юваль, Маргалиот, Метула, Авивим, Довев, Мааян-Барух, Барам, Манара, Ифтач, Малкия, Мисгав-Ам, Йир'он, Дафна, Араб- аль-Арамше, Шломи, Нетуа, Яара, Штула, Матат, Зарит, Шомера, Бецет, Адамит, Рош-ха-Никрам, Ханита и Кфар Гилади.
Реализацию плана одобрил министр обороны страны Йоав Галант. Его будут реализовывать главы местных муниципалитетов, Министерство внутренних дел и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.
Ракета попала в штаб-квартиру ООН в Ливане
Об ударе сообщили на фоне увеличения атак вдоль израильско-ливанской границы.
Временные силы ООН в Ливане, призванные поддерживать мир вдоль израильско-ливанской границы, заявили, что их база в Средиземном море была поражена ракетой, но никто не пострадал.
Силы ООН пытаются определить, была ли ракета выпущена Израилем или ливанскими боевиками из Хезболла.
Какое-либо нападение на ООН может быть военным преступлением, говорится в заявлении сил ООН.
Напомним, что Хезболла обстреливает север Израиля с тех пор как боевики ХАМАС на юге Израиля убили более 1400 израильтян.
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