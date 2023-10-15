У Twitter використовують Ізраїль для поширення фейків про Україну. Як цьому протистояти

X (колишній Twitter) активно використовується для поширення дезінформації не тільки про Україну, але й про атаку ХАМАС на Ізраїль. Проте тепер антиукраїнські акаунти використовують Ізраїль, щоб зменшити підтримку України.
Які антиукраїнські ідеї поширюють у Twitter
Серед найпоширеніших антиукраїнських ідей - це повторення того, що жахлива атака ХАМАС на Ізраїль та дії Ізраїлю у відповідь показують, що РФ стримано воює проти України, і що трагічність війни перебільшена.
Деякі ставлять під сумнів саму реальність війни проти України. Мовляв, за два роки не бачили стільки підтверджень війни в Україні, скільки за кілька днів війни у Ізраїлі.
Такий допис зокрема поширив Дональд Трамп-молодший.
Твіт набрав майже 90 000 лайків. Як зазначає ain.ua, навіть попри спростування брехні Трампа-молодшого у відповіді до його допису, фейки у таких випадках майже завжди за лайками і охопленнями перемагають спростування, адже першочергово такі твіти лайкає та поширює лояльна лідеру думок аудиторія.
Інші акаунти з купленими “синіми галочками“ пишуть, мовляв, уявіть, якби Росія чинила такі звірства в Україні, із фото зруйнованої Гази.
Проте українці знають, що РФ вже використала у війні усі види зброї, окрім ядерної, та вчинила усі види воєнних злочинів.
Кожен з таких маніпулятивних твітів має десятки тисяч лайків та мільйони переглядів.
Багато таких дописів просто копіюють думки російських пропагандистів.
Як протистояти дезінформації в Twitter
Видання ain.ua публікує кілька порад щодо протистояння таким повідомленням в соцмережі.
Якщо ви володієте англійською та маєте час на спростування можна зробити такі кроки:
Якщо до цього є підстави, можна подати скаргу на допис, повідомивши Twitter, що він містить заклики до геноциду або насильства.
Додати докази та контекст до допису за допомогою Community Notes — це одна із небагатьох функцій у Twitter, яка з’явилась за час його володіння Ілоном Маском і може бути корисною.
Це контекст, який додається під твітом із доказами про те, що у повідомленні міститься дезінформація або неповна інформація.
Можна спробувати зареєструватись у цій спільноті або тегнути її, щоб привернути увагу до допису (@CommunityNotes).
Можна репостнути допис або написати до нього реплай, проте це може підвищити їхнє охоплення та видимість для інших. Щоб цього уникнути можна зробити скриншот допису і опублікувати свою відповідь.
Також можна дивитись, що роблять інші користувачі для розвінчування цих повідомлень, і допомагати їм.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-