В Twitter используют Израиль для распространения фейков по Украине. Как этому противостоять

X (бывший Twitter) активно используется для распространения дезинформации не только об Украине, но и об атаке ХАМАС на Израиль. Однако теперь антиукраинские аккаунты используют Израиль, чтобы снизить поддержку Украины.
Какие антиукраинские идеи распространяют в Twitter
Среди самых распространенных антиукраинских идей - это повторение того, что ужасная атака ХАМАС на Израиль и ответные действия Израиля показывают, что РФ сдержанно воюет против Украины, и что трагичность войны преувеличена.
Некоторые ставят под сомнение реальность войны против Украины. Мол, за два года не видели столько подтверждений войны в Украине, сколько за несколько дней войны в Израиле.
Такое сообщение в частности распространил Дональд Трамп-младший.
Твит набрал почти 90 тысяч лайков. Как отмечает ain.ua, даже несмотря на опровержение лжи Трампа-младшего в ответе на его сообщение, фейки в таких случаях почти всегда за лайками и охватами побеждают опровержение, ведь в первую очередь такие твитты лайкает и распространяет лояльная лидеру мнений аудитория.
Другие аккаунты с купленными синими галочками пишут, мол, представьте, если бы Россия совершала такие зверства в Украине, используя фото разрушенной Газы.
Однако украинцы знают, что РФ уже использовала в войне все виды оружия, кроме ядерного, и совершила все виды военных преступлений.
У каждого из таких манипулятивных твитов есть десятки тысяч лайков и миллионы просмотров.
Многие такие сообщения просто копируют мнения российских пропагандистов.
Как противостоять дезинформации в Twitter
Издание ain.ua публикует несколько советов по противостоянию таким сообщениям в соцсети.
Если вы владеете английским и имеете время на опровержение можно сделать следующие шаги:
Если для этого есть основания, можно подать жалобу на сообщение, сообщив Twitter, что он содержит призывы к геноциду или насилию.
Добавить доказательства и контекст в сообщение с помощью Community Notes — это одна из немногих функций в Twitter, которая появилась за время его владения Илоном Маском и может быть полезна.
Это контекст, который добавляется под твитом с подтверждением того, что в сообщении содержится дезинформация или неполная информация.
Вы можете попытаться зарегистрироваться в этом сообществе или тянуть его, чтобы привлечь внимание к сообщению (@CommunityNotes).
Можно репостнуть сообщение или написать реплай, однако это может повысить их охват и видимость для других. Чтобы этого избежать можно сделать скриншот сообщения и опубликовать свой ответ.
Также можно смотреть, что делают другие пользователи для развенчивания этих сообщений и помогать им.
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