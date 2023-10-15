В Twitter используют Израиль для распространения фейков по Украине. Как этому противостоять
Категория
Украина
Дата публикации

В Twitter используют Израиль для распространения фейков по Украине. Как этому противостоять

Дезинформация
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Источник:  ain.ua

X (бывший Twitter) активно используется для распространения дезинформации не только об Украине, но и об атаке ХАМАС на Израиль. Однако теперь антиукраинские аккаунты используют Израиль, чтобы снизить поддержку Украины.

Какие антиукраинские идеи распространяют в Twitter

Среди самых распространенных антиукраинских идей - это повторение того, что ужасная атака ХАМАС на Израиль и ответные действия Израиля показывают, что РФ сдержанно воюет против Украины, и что трагичность войны преувеличена.

Некоторые ставят под сомнение реальность войны против Украины. Мол, за два года не видели столько подтверждений войны в Украине, сколько за несколько дней войны в Израиле.

Такое сообщение в частности распространил Дональд Трамп-младший.

Твит набрал почти 90 тысяч лайков. Как отмечает ain.ua, даже несмотря на опровержение лжи Трампа-младшего в ответе на его сообщение, фейки в таких случаях почти всегда за лайками и охватами побеждают опровержение, ведь в первую очередь такие твитты лайкает и распространяет лояльная лидеру мнений аудитория.

Другие аккаунты с купленными синими галочками пишут, мол, представьте, если бы Россия совершала такие зверства в Украине, используя фото разрушенной Газы.

Однако украинцы знают, что РФ уже использовала в войне все виды оружия, кроме ядерного, и совершила все виды военных преступлений.

У каждого из таких манипулятивных твитов есть десятки тысяч лайков и миллионы просмотров.

Многие такие сообщения просто копируют мнения российских пропагандистов.

Как противостоять дезинформации в Twitter

Издание ain.ua публикует несколько советов по противостоянию таким сообщениям в соцсети.

Если вы владеете английским и имеете время на опровержение можно сделать следующие шаги:

  • Если для этого есть основания, можно подать жалобу на сообщение, сообщив Twitter, что он содержит призывы к геноциду или насилию.

  • Добавить доказательства и контекст в сообщение с помощью Community Notes — это одна из немногих функций в Twitter, которая появилась за время его владения Илоном Маском и может быть полезна.

Это контекст, который добавляется под твитом с подтверждением того, что в сообщении содержится дезинформация или неполная информация.

Вы можете попытаться зарегистрироваться в этом сообществе или тянуть его, чтобы привлечь внимание к сообщению (@CommunityNotes).

  • Можно репостнуть сообщение или написать реплай, однако это может повысить их охват и видимость для других. Чтобы этого избежать можно сделать скриншот сообщения и опубликовать свой ответ.

  • Также можно смотреть, что делают другие пользователи для развенчивания этих сообщений и помогать им.

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