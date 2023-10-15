В Twitter используют Израиль для распространения фейков по Украине. Как этому противостоять

X (бывший Twitter) активно используется для распространения дезинформации не только об Украине, но и об атаке ХАМАС на Израиль. Однако теперь антиукраинские аккаунты используют Израиль, чтобы снизить поддержку Украины.

Какие антиукраинские идеи распространяют в Twitter

Среди самых распространенных антиукраинских идей - это повторение того, что ужасная атака ХАМАС на Израиль и ответные действия Израиля показывают, что РФ сдержанно воюет против Украины, и что трагичность войны преувеличена.

Некоторые ставят под сомнение реальность войны против Украины. Мол, за два года не видели столько подтверждений войны в Украине, сколько за несколько дней войны в Израиле.

Такое сообщение в частности распространил Дональд Трамп-младший.

How is it possible that I’ve seen more videos out of this war in Israel in a few hours than I have from Ukraine in almost 2 years??? — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 7, 2023

Твит набрал почти 90 тысяч лайков. Как отмечает ain.ua, даже несмотря на опровержение лжи Трампа-младшего в ответе на его сообщение, фейки в таких случаях почти всегда за лайками и охватами побеждают опровержение, ведь в первую очередь такие твитты лайкает и распространяет лояльная лидеру мнений аудитория.

Другие аккаунты с купленными синими галочками пишут, мол, представьте, если бы Россия совершала такие зверства в Украине, используя фото разрушенной Газы.

Однако украинцы знают, что РФ уже использовала в войне все виды оружия, кроме ядерного, и совершила все виды военных преступлений.

У каждого из таких манипулятивных твитов есть десятки тысяч лайков и миллионы просмотров.

I can't stop thinking about how different US, EU, UK reactions would be if these images were in #Ukraine



Palestinian civilians didn't prompt, plan, finance, coordinate or support #Hamas atrocities



Our western moral high ground will be measured against our silence over #Gaza https://t.co/RDrvvXt6ft — Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) October 10, 2023

@CommunityNotes please add context that russia repeatedly targeted Ukraines power grid that caused millions to go without electricity and heating in winter 2022. pic.twitter.com/iFmPCygRQj — Гіль🔪 (@i_gil_) October 10, 2023

Многие такие сообщения просто копируют мнения российских пропагандистов.

💬Russian army was much more human than Israeli army, says Russian MP Matveychev.

Right the opposite- Russian soldiers are not human, but human-monsters. Once they tortured and killed numerous Chechens, they broke Chechen people, subverted them in Russian puppets. Now they want… pic.twitter.com/IuIPSeRwwT — TheKremlinYap (@TheKremlinYap) October 10, 2023

Как противостоять дезинформации в Twitter

Издание ain.ua публикует несколько советов по противостоянию таким сообщениям в соцсети.

Если вы владеете английским и имеете время на опровержение можно сделать следующие шаги:

Если для этого есть основания, можно подать жалобу на сообщение, сообщив Twitter, что он содержит призывы к геноциду или насилию.

Добавить доказательства и контекст в сообщение с помощью Community Notes — это одна из немногих функций в Twitter, которая появилась за время его владения Илоном Маском и может быть полезна.

Это контекст, который добавляется под твитом с подтверждением того, что в сообщении содержится дезинформация или неполная информация.

Вы можете попытаться зарегистрироваться в этом сообществе или тянуть его, чтобы привлечь внимание к сообщению (@CommunityNotes).